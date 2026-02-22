அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியனுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை!

உடல் நலக் குறைவு காரணமாக, சென்னை கிண்டி அரசு உயா் சிறப்பு மருத்துவமனையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் சிகிச்சை பெற்றாா்.

அரசு விழாக்கள் மற்றும் அரசியல் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்று வந்த அவருக்கு, சில நாள்களாக காய்ச்சல் இருந்ததாகத் தெரிகிறது.

இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அவருக்கு காய்ச்சல் அதிகரித்து, உடல் சோா்வு ஏற்பட்டதால் கிண்டியில் உள்ள கலைஞா் நூற்றாண்டு உயா் சிறப்பு மருத்துவமனையில் அனுமதியானாா்.

அவருக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை மருத்துவா்கள் அளித்தனா். உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதைத் தொடா்ந்து அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினாா்.