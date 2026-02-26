Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
சென்னை

சென்னை பல்கலை. பட்டப்படிப்பு தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்ற பல்வேறு தோ்வுகளுக்கான முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) வெளியிடப்படுவதாக பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் ரீட்டா ஜான் தெரிவித்தாா்.

News image
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 7:19 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்ற பல்வேறு தோ்வுகளுக்கான முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) வெளியிடப்படுவதாக பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் ரீட்டா ஜான் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பா் மாதம் இளநிலை, முதுநிலை, தொழில்முறை பட்டப்படிப்பு, உருது (ஓடி) உள்ளிட்ட பட்டப்படிப்புகளுக்கான தோ்வுகள் நடைபெற்றன. இதன் முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) மாலையில் இணையதளத்தில் வழியாக வெளியிடப்படும்.

மறுமதிப்பீடு: 2023-2024, 2024-2025 ஆகிய கல்வியாண்டு இளநிலை, முதுநிலை, தொழில்முறை பட்டப் படிப்பு மாணவா்களுக்கான தோ்வு விடைத் தாள் மறு மதிப்பீட்டுற்கு மாா்ச் 3 முதல் 9-ஆம் தேதி வரை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரி மூலம் ரூ.1,000 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் மறுகூட்டலுக்கு ரூ.300 வரைவுவோலையுடன் பதிவாளருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிரெண்டிங்

கட்டடக் கலை படிப்புகளுக்கான ஜேஇஇ தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

கட்டடக் கலை படிப்புகளுக்கான ஜேஇஇ தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

கூட்டுறவுத் தேர்வு முடிவு தாமதம் ஏன்? கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் விளக்கம்

கூட்டுறவுத் தேர்வு முடிவு தாமதம் ஏன்? கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் விளக்கம்

கொலை வழக்கில் 16 போ் விடுதலை: கீழமை நீதிமன்ற தீா்ப்பு ரத்து

கொலை வழக்கில் 16 போ் விடுதலை: கீழமை நீதிமன்ற தீா்ப்பு ரத்து

அழகப்பா பல்கலை. கல்லூரிகளின் முதுநிலை பட்டத் தோ்வு முடிவுகள்!

அழகப்பா பல்கலை. கல்லூரிகளின் முதுநிலை பட்டத் தோ்வு முடிவுகள்!

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு