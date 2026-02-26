சென்னை பல்கலை. பட்டப்படிப்பு தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு

சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் நடைபெற்ற பல்வேறு தோ்வுகளுக்கான முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) வெளியிடப்படுவதாக பல்கலைக்கழகப் பதிவாளா் ரீட்டா ஜான் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பா் மாதம் இளநிலை, முதுநிலை, தொழில்முறை பட்டப்படிப்பு, உருது (ஓடி) உள்ளிட்ட பட்டப்படிப்புகளுக்கான தோ்வுகள் நடைபெற்றன. இதன் முடிவுகள் வெள்ளிக்கிழமை (பிப்.27) மாலையில் இணையதளத்தில் வழியாக வெளியிடப்படும்.
மறுமதிப்பீடு: 2023-2024, 2024-2025 ஆகிய கல்வியாண்டு இளநிலை, முதுநிலை, தொழில்முறை பட்டப் படிப்பு மாணவா்களுக்கான தோ்வு விடைத் தாள் மறு மதிப்பீட்டுற்கு மாா்ச் 3 முதல் 9-ஆம் தேதி வரை சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரி மூலம் ரூ.1,000 கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். இதில் மறுகூட்டலுக்கு ரூ.300 வரைவுவோலையுடன் பதிவாளருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
