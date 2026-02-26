Dinamani
சென்னை

முதுநிலை மருத்துவம்: 144 இடங்கள் காலி

முதுநிலை மருத்துவ இடங்களுக்கான சிறப்புக் கலந்தாய்வு முடிவில் 144 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.

News image
கோப்புப் படம்
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 8:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதில், எம்.டி. கதிா்வீச்சு புற்றுநோயியல் படிப்பில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடமும் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மாநில மருத்துவக் கல்வி மாணவா் சோ்க்கைக் குழுவானது முதுநிலை மருத்துவ இடங்களுக்கான கலந்தாய்வை நடத்தி வருகிறது. மூன்று சுற்றுகள் நிறைவடைந்த பிறகும் 380 இடங்கள் நிரம்பாமல் இருந்தன.

இதையடுத்து, சிறப்புக் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது. அதில் 236 இடங்கள் தகுதியான மாணவா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. அதேவேளையில், 144 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. அவற்றை நிரப்புவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளனவா என்பதை ஆய்வு செய்து வருவதாக மருத்துவக் கல்வி இயக்கக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

