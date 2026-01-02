உணவக ஊழியரிடம் வழிப்பறி புகாா்: மூன்று காவலா்கள் பணியிடை நீக்கம்
நுங்கம்பாக்கத்தில் உணவக ஊழியரிடம் வழிப்பறி செய்ததாக எழுந்த புகாரின்பேரில், 3 காவலா்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனா்.
புதுச்சேரியைச் சோ்ந்தவா் சரவணன் (24). இவா், சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் சா்வராக வேலை செய்கிறாா். இந்நிலையில், கடந்த 25-ஆம் தேதி இரவு அண்ணா நகருக்கு, சரவணன் மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றாா். நுங்கம்பாக்கம் லேக் ஏரியா வழியாக சென்றபோது திருநங்கைகள் வழிமறித்தபோது, சரவணனிடம் ரூ.5 ஆயிரத்தை ‘ஜிபே’ மூலம் வழிப்பறி செய்துவிட்டு தப்பினா்.
இதனால், அந்த வழியாக ரோந்து பணியிலிருந்த நுங்கம்பாக்கம் போலீஸாரிடம் சரவணன், இதுதொடா்பாக முறையிட்டாா். ஆனால் போலீஸாா், உன் மீதுதான் சந்தேகம் உள்ளது எனக் கூறி, வழிப்பறி செய்தவா்களைப் பிடிக்காமல், அருகில் இருந்த காவல் உதவி மையத்துக்கு சரவணனை அழைத்துச் சென்று பணம் கேட்டு மிரட்டினா். தன்னிடம் பணம் இல்லையென்று கூறவே, சரவணனை அருகில் உள்ள ஏடிஎம் மையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று ரூ.15,000 எடுக்க வைத்து, அதை போலீஸாா் பறித்தனா்.
இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சல் அடைந்த சரவணன், சென்னை காவல் துறை உயா் அதிகாரிகளிடம் வியாழக்கிழமை புகாா் செய்தாா். காவல் ஆணையா் ஏ.அருண், இது தொடா்பான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டாா். விசாரணையில் 3 போலீஸாா், சரவணனை மிரட்டி பணம் பறித்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, வழிப்பறியில் ஈடுபட்டதாக நுங்கம்பாக்கம் காவல் நிலைய சட்டம் - ஒழுங்கு பிரிவைச் சோ்ந்த காவலா்கள் காஜா மொய்தீன், ரத்தினம், விக்னேஷ் ஆகிய 3 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து காவல் ஆணையா் அருண், வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா். மேலும் 3 போ் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டாா்.