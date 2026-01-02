கருத்துச் சுதந்திரத்துக்கு அடித்தளமிட்டவா் ராம்நாத் கோயங்கா: குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம்
நாட்டில் அவசரநிலை பிரகடனத்தின்போது அதை எதிா்த்து துணிச்சலுடன் குரல் கொடுத்து, கருத்துச் சுதந்திரத்துக்கு அடித்தளமிட்டவா் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தின் நிறுவனா் ராம்நாத் கோயங்கா என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் புகழாரம் சூட்டினாா். மேலும், இலக்கியமும், அச்சமில்லாமல் கருத்து தெரிவிப்பதும் ஜனநாயகத்துக்கு முக்கியமானது என்றும் அவா் கூறினாா்.
தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் சாா்பில் ராம்நாத் கோயங்கா சாகித்திய சம்மான் மூன்றாம் ஆண்டு விருது வழங்கும் விழா சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
படைப்பாளிகளுக்கு விருதுகள்: சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், பத்திரிகைத் துறையின் முன்னோடியுமான மறைந்த ராம்நாத் கோயங்காவின் நினைவாக சிறந்த இலக்கியப் படைப்பு எழுத்தாளா்களுக்கு இந்த விருதுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகின்றன. நிகழாண்டுக்கான விருதுகளுக்கு தோ்வான கன்னட எழுத்தாளா் சந்திரசேகர கம்பாராவுக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளா் விருதும், சிறந்த புனைவுப் பிரிவில் அருணாசல பிரதேசத்தைச் சோ்ந்த பெண் எழுத்தாளா் சுபி தபாவுக்கும், அபுனைவு பிரிவில் எழுத்தாளா் சுதீப் சக்கரவா்த்திக்கும், இளம் எழுத்தாளா் நேஹா தீக்ஷித்துக்கும் விருதுகளையும், பரிசுத் தொகையையும் குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் வழங்கி கெளரவித்தாா்.
பின்னா் விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் நிகழ்த்திய உரை: சமூகத்துக்கான உயரிய சிந்தனைகளைக் கொண்டிருந்தாா் ராம்நாத் கோயங்கா. பத்திரிகையை அறிவுசாா் துணிச்சலுக்கும், ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்கும் அவா் பயன்படுத்தினாா்.
சிந்தனைச் சுதந்திரம் மூலம் துணிச்சலையும், உறுதியையும் நிலைநாட்ட முடியும் என்று அவா் நம்பினாா்.
பொது வாழ்வில், மக்களின் கேள்விகளுக்கு அதிகார வா்க்கத்தில் இருப்பவா்கள் பொறுப்பேற்று உரிய பதிலளிக்க வேண்டும் என்பதில் அவா் உறுதியாக இருந்தாா். ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு தனது வாழ்நாளை அவா் நாட்டுக்காக அா்ப்பணித்தாா். துணிச்சலாக பத்திரிகை நடத்தினாா். இன்று துணிச்சலாக கருத்துகளை வெளியிட அவா்தான் காரணம்.
நமது வசதிக்கு ஏற்ப உண்மையை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள முடியாது என்பது அவரது வாழ்வு தெரிவிக்கிறது. நாட்டில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டபோது பத்திரிகைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தணிக்கையை அவா் துணிச்சலாக எதிா்த்தாா்.
வெற்றுப் பக்கமாக வெளியிட்டு...: ஆங்கிலேயா் ஆட்சிக் காலத்தில் மகாகவி பாரதியாா் புதுச்சேரிக்கு சென்று தனது பத்திரிகையை பிரசுரம் செய்தாா். தமிழகத்தில் மிகப் பெரிய பேச்சு ஆளுமை மிக்க தலைவா்கள் இருந்தனா். ஆனால், எழுத்துச் சக்தியை அறிந்த ராம்நாத் கோயங்கா, அமைதியையே சக்தியாகப் பயன்படுத்தினாா். அவசரநிலை பிரகடனத்தின்போது நடுப்பக்க ஆசிரியா் உரையை வெற்றுப் பக்கமாக வெளியிட்டு தனது எதிா்ப்பைத் தெரிவித்தாா். இந்தியாவின் பாரம்பரிய இலக்கியத்தை உலகமே போற்றுகிறது. பன்முகத் தன்மை, விவாதம் ஆகியவை இந்திய பாரம்பரியத்திலேயே உள்ளது.
தற்போது உண்மைச் செய்திகளுக்கு மாற்றாக பொய்ச் செய்திகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இளைஞா்களும் அதைத்தான் விரும்புவதால் பத்திரிகைகளின் பிரசுர எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது. பத்திரிகைகளில் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு உகந்த செய்திகளை வெளியிட இரண்டு பக்கங்களை ஒதுக்க வேண்டும் என்று நான் சந்திக்கும் பத்திரிகையாளா்களிடம் தெரிவிப்பேன்.
தினமணியின்...: தினமணியின் அனைத்துச் செய்திகளையும் நான் ஒரு வாா்த்தை விடாமல் படிப்பேன். சமூக நல்லிணக்கம், அரசமைப்பு விழுமியங்களைப் பாதுகாப்பதும் பத்திரிகைகளின் பொறுப்பாகும். கருத்துச் சுதந்திரம் இல்லையெனில், ஜனநாயகம் இல்லை. இலக்கியம் மற்றும் அச்சமில்லாமல் கருத்துச் சுதந்திரம் இல்லாமல் எந்தநாடும் வளா்ச்சி அடையாது.
ஆளும் கட்சியினராக இருந்தாலும், எதிா்க்கட்சியினராக இருந்தாலும், இந்தியா வல்லரசாக மாற வேண்டும் என்றுதான் ஒவ்வொரு இந்தியரும் விரும்புவா். பிற நாடுகளுக்கு நாம் கட்டளைகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வல்லரசாக வேண்டியதில்லை. ஆனால், தேவையில்லாமல் இந்தியாவுக்கு உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்படுவதைத் தடுக்கவே நாம் வல்லரசாக மாற வேண்டியுள்ளது.
இந்தியாவின் கலாசாரம், இலக்கியம், பாரம்பரியத்தை உலகம் முழுவதும் பிரதமா் மோடி கொண்டு செல்கிறாா். மராத்தி, வங்க மொழி, அஸ்ஸாமி ஆகியவற்றுக்கு செம்மொழி அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டதன் மூலம் அனைத்து இந்திய மொழிகளுக்கும் பிரதமா் மோடி முக்கியத்துவம் அளிப்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. வேதங்கள், உபநிடதங்கள் முதல் இதிகாசங்கள், ஆன்மிகம், சூஃபி கவிதைகள், நவீன இலக்கியம் ஆகியவை இந்தியாவின் வளமான இலக்கிய பாரம்பரியமாகும்.
பன்முகத்தன்மை, விவாதம் மற்றும் சுதந்திரமான கருத்து வெளிப்பாட்டுக்கான மரியாதை இந்தியாவின் நாகரிக நெறிமுறைகளில் ஆழமாகப் பதிந்துள்ளது. நவீன தொழில்நுட்பம் பொருளாதார சக்தியை வைத்துத்தான் வளா்ச்சியடைந்த இந்தியாவைக் கணக்கிடுகிறாா்கள். அதில் கலாசாரம், பாரம்பரியத்துக்கும் முக்கியத்துவம் உள்ளது.
உண்மைக்கு முக்கியத்துவம்: ஆரோக்கியமான பேச்சுவாா்த்தை மூலம் ஜனநாயகம் தழைக்கும். இலக்கியமும், இதழியலும் புதிய கருத்துகளை விதைக்க உதவுகிறது. இவை ஜனநாயக விழுமியங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் அமைய வேண்டும். இதில் உண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். உண்மைதான் சமூகத்தில் ஒற்றுமையையும், வளா்ச்சியையும் ஏற்படுத்தும். சமூகத்தைப் பாதுகாக்கும் சக்திவாய்ந்த ஆயுதமாக உண்மை எப்போதும் நிலைத்திருக்கும் என்றாா்.
விழாவில் பேசிய தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தின் தலைவா் மற்றும் நிா்வாக இயக்குநா் மனோஜ் குமாா் சொந்தாலியா, ‘துணிச்சல், ஒருமைப்பாடு, உண்மையின் உரைகல்லாகத் திகழ்ந்தவா் ராம்நாத் கோயங்கா. பத்திரிகையை செய்திக்காக மட்டுமல்லாமல், புதிய சிந்தனைகள் மூலம் நாட்டின் வளா்ச்சிக்கும் பயன்படும் என்று அவா் நம்பினாா். ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கவும், துணிச்சலுடன் செயல்படும் எழுத்தாளா்களுக்கு இந்த சாகித்திய சம்மான் விருதுகள் அா்ப்பணிக்கப்படுகின்றன’ என்றாா்.
பங்கேற்றோா்: இந்த நிகழ்ச்சியில், தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஆசிரியா் குழும இயக்குநா் பிரபு சாவ்லா, தலைமைச் செயல் அதிகாரி லட்சுமி மேனன், தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும ஆசிரியா் சந்த்வானா பட்டாச்சாா்யா, தினமணி ஆசிரியா் கி. வைத்தியநாதன், அமைச்சா்கள் மா. சுப்பிரமணியன், பழனிவேல் தியாகராஜன், எம்.பி.க்கள் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், கனிமொழி என்விஎன் சோமு, முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ஜெயந்தி நடராஜன், முன்னாள் அமைச்சா்கள் வைகைச்செல்வன், செந்தமிழன், முன்னாள் எம்.பி. டி.கே. ரங்கராஜன், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் எஸ்.வைத்தியநாதன், பிரபா ஸ்ரீதேவன், தமிழக பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன், தமாகா தலைவா் ஜி.கே. வாசன், பாமக செய்தித் தொடா்பாளா் வழக்குரைஞா் கே.பாலு, அப்போலோ மருத்துவமனையின் துணைத் தலைவா் பிரீத்தா ரெட்டி, மேலாண் இயக்குநா் சுனிதா ரெட்டி, தினமலா் வெளியீட்டாளா் எல். ஆதிமூலம், பத்திரிகையாளா்கள் மாலன், அருண் ராம், தொழிலதிபா்கள் ஜெம் வீரமணி, நல்லி குப்புசாமி செட்டி, நடிகா்கள் சிவகுமாா், தலைவாசல் விஜய், நடிகைகள் கெளதமி, கஸ்தூரி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
தினமணியின் செய்தியைப் படித்ததால்...
நான் குடியரசுத் துணைத் தலைவராக இங்கு உங்கள் முன்னால் நிற்பதற்கு தினமணியில் நான் படித்த பெட்டிச் செய்திதான் காரணம் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தாா்.
‘நான் இளைஞராக இருந்தபோது எனது தாயாா் ஆன்மிகத்தையும் தேசியவாதத்தையும் புகட்டி வளா்த்தாா். முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் சா்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் குறித்து அவா் எப்போதும் உயா்வாக கூறுவாா்.
‘ஹிந்துத்துவம் மதம் அல்ல; வாழ்வியல் முறை’ என்று அவா் எழுதிய புத்தகங்களுக்கு துருக்கி அரசு தடை விதித்தது. இதை எதிா்த்து யாரும் கேள்வி எழுப்பவில்லை. அப்போது ஜனசங்கத்தின் தலைவராக இருந்த விஜய் குமாா் மல்ஹோத்ரா தில்லியில் போராட்டம் நடத்தினாா். தினமணியில் வெளியிடப்பட்ட அது குறித்தபெட்டிச் செய்தி எனக்கு உத்வேகத்தை அளித்தது. பிறகு ஓராண்டு ஜனசங்கத்தைத் தேடி அதில் உறுப்பினரானேன்.
17வயதில் ஜனசங்கத்தில் கோயம்புத்தூா் கிளைக்கு பொதுச் செயலா் பதவியை வகித்து ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்றேன். அதனால்தான் உங்கள்முன் இன்று குடியரசு துணைத் தலைவராக நிற்கிறேன்’ என்றாா்.
வாழ்வின் வழிகாட்டி ‘தினமணி’
‘தினமணி நாளிதழ் படிப்பதற்கு மட்டுமல்ல; வாழ்வியலுக்கும் தேவையான ஒன்று. பலரது வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாகவும், முன்னேற்றத்துக்கான திருப்புமுனையாகவும் தினமணி திகழ்கிறது. அதில் நானும் ஒருவன் என்று கூறுவதில் பெருமையடைகிறேன்’ என்று குடியரசு துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.