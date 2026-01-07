விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரசு - அமைச்சா் சேகா்பாபு வழங்கினாா்
சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியருக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னைப் பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான பி.கே.சேகா்பாபு புதன்கிழமை பரிசு வழங்கினாா்.
சென்னை மாநகராட்சிப் பள்ளிகளுக்கு இடையே 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேரு விளையாட்டரங்க மைதானத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், 206 தொடக்கப் பள்ளிகள், 130 நடுநிலைப் பள்ளிகள், 46 உயா்நிலைப் பள்ளிகள், 35 மேல்நிலைப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா். ஓட்டப் பந்தயங்கள், நீளம் தாண்டுதல், தொடா் ஓட்டம் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றன. வெற்றி பெற்ற 318 மாணவ, மாணவியா் மற்றும் தேசியப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற 48 மாணவா்களுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு வழங்கி பாராட்டினாா்.
சென்னைப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு முதல் பரிசாக 10 கிராம் வெள்ளி, இரண்டாம் பரிசாக 8 கிராம் வெள்ளி, மூன்றாம் பரிசாக 7 கிராம் வெள்ளிப் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் மேயா் ஆா்.பிரியா, இணை ஆணையா் (கல்வி) க.கற்பகம், வட்டாரத் துணை ஆணையா் கட்டாரவி தேஜா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
அடிக்கல் நாட்டு விழா: சென்னை துறைமுகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி ராயபுரம் மண்டலம் 56-ஆவது வாா்டு பிராட்வே சாலைப் பகுதியில் ரூ.1.99 கோடியிலும், ஆசீா்வாதம் அம்மன் கோயில் தெருவில் மாநகராட்சி சாா்பில் ரூ.1.99 கோடியிலும் பல்நோக்கு மையக் கட்டடப்பணிகளுக்கு அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு அடிக்கல் நாட்டித் தொடங்கி வைத்தாா்.