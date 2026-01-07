சென்னை

நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கம்!

நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படுவது குறித்து...
மெட்ரோ ரயில் (கோப்புப்படம்)
நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், நீல வழித்தடத்தில் கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்களை இயக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீல வழித்தடத்தில் ஆலந்தூர் முதல் வண்ணாரப்பேட்டை வரையில் கூடுதலாக மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் 3 நிமிட இடைவேளையில் இயக்கப்படும் என்றுm தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலை 8 மணி முதல் 11 மணி வரையும், மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையும் 3 நிமிட இடைவேளையில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் கடந்த 2015 -ஆம் ஆண்டு மெட்ரோ நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. நீல மற்றும் பச்சை பச்சை வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

அதேபோல, வரும் ஜனவரி இறுதி வாரத்தில் வடபழனி-பூந்தமல்லி இடையேயான மெட்ரோ ரயில் தண்டவாளத்தின் பாதுகாப்பு உறுதித்தன்மை சோதனை நடத்தப்பட்டு, வரும் பிப்ரவரிக்குள் அந்த வழித்தடத்தில் ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன.

