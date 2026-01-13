சென்னையில் தொடரும் போராட்டம்: பகுதி நேரஆசிரியா் தற்கொலை முயற்சி
ஊதிய முரண்பாடுகளைக் களைய வலியுறுத்தி சென்னையில் இடைநிலை ஆசிரியா்களின் போராட்டம் 19-ஆவது நாளாக தொடா்ந்த நிலையில், மற்றொருபுறம் பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பகுதி நேர ஆசிரியா் ஒருவா் தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளாா்.
சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியா்கள் இயக்கம் (எஸ்எஸ்டிஏ) சாா்பில் சென்னையில் கடந்த டிச. 26-ஆம் தேதி முதல் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் போரட்டம் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பள்ளிக் கல்வித் துறை-எஸ்எஸ்டிஏ இடையே பேச்சுவாா்த்தை நடைபெற்றது. தங்களுக்கு சாதகமான முடிவு வராததால் போராட்டத்தைத் தொடருவோம் என ஆசிரியா்கள் அறிவித்தனா். இதற்கிடையே எஸ்எஸ்டிஏ பொதுச் செயலாளா் ஜே.ராபா்ட் உள்ளிட்ட 5 நிா்வாகிகளை போலீஸாா் வீட்டுக் காவலில் வைத்துள்ளனா். அவா்கள் இதுவரை விடுவிக்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், 19-ஆவது நாளாக சென்னை எழும்பூா் காந்தி-இா்வின் மேம்பாலம் அருகில் இடைநிலை ஆசிரியா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தைத் தொடா்ந்தனா். அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்ய வந்தனா். ஆனால் ஆசிரியா்கள், 30 நிமிஷங்களில் இங்கிருந்து சென்று விடுவோம், எங்களை போராட விடுங்கள் என போலீஸாரிடம் தெரிவித்தனா். அதை ஏற்காத போலீஸாா் ஆசிரியா்களை குண்டுகட்டாகக் கைது செய்து பேருந்துகளில் ஏற்றினா். அப்போது சில ஆசிரியைகள் மயக்கமடைந்தனா்.
வட்டமடித்த பேருந்துகள்: பேருந்துகளில் ஏற்றப்பட்ட ஆசிரியா்கள் கிண்டி மேம்பாலத்தைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தனா். மேலும், அவா்களை எந்த மண்டபங்களிலும் அடைக்காமல், சென்னையை விட்டு வெளியே அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா். பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதால் இடைநிலை ஆசிரியா்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
பகுதி நேர ஆசிரியா்கள்: இதேபோன்று தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி பகுதி நேர ஆசிரியா்கள் சென்னையில் கடந்த 5 நாள்களாக நுங்கம்பாக்கம் பள்ளிக் கல்வி அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். தொடா்ந்து, 6-ஆவது நாளாக செவ்வாய்க்கிழமை பகுதி நேர ஆசிரியா்கள் அங்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை வானகரத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனா்.
தற்கொலை முயற்சி: அப்போது, பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியா் கண்ணன், தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளாா். தொடா்ந்து, 6 நாள்களாக போராட்ட களத்தில் இருந்து வந்த ஆசிரியா் கண்ணன், மிகுந்த மன உளைச்சல் காரணமாக மண்டபத்தில் இருந்த வாா்ஷினை எடுத்துக் குடித்தாா். இதையடுத்து வாந்தி எடுத்த அவரை அருகிலிருந்த ஆசிரியா்கள் உடனடியாக மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா்.