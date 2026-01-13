தொழில் உரிமம்: வணிகா்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி அறிவுறுத்தல்
சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள வணிகா்கள் தொழில் உரிமத்தை, உரிமக் காலம் முடிவடைவதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்னரே புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் வா்த்தகம் செய்ய, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைச் செலுத்தி வணிகா்கள் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியிடமிருந்து தொழில் உரிமம் பெற வேண்டும். அவ்வாறு பெறப்பட்ட உரிமத்தை, உரிமக் காலம் முடிவடைவதற்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்னரே புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வணிகா்கள் தொழில் உரிமத்தை உரிய கட்டணம் செலுத்தி இணையதள முகவரி மூலமாகவும், சம்பந்தப்பட்ட மண்டல அலுவலகம் மூலமாகவும், அனைத்து இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் உடனுக்குடன் புதுப்பித்துக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு 044-25619305 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளிலும் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.