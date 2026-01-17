இடைநிலை, பகுதி நேர ஆசிரியா்கள் சென்னையில் தொடா் போராட்டம்
ஊதிய முரண்பாட்டை களைய வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியா்களும், பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி பகுதி நேர ஆசிரியா்களும் சென்னையில் தொடா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியா் இயக்கம் (எஸ்எஸ்டிஏ) சாா்பில் சென்னையில் கடந்த டிச.26 முதல் சென்னையில் முக்கியப் பகுதிகளில் திரண்டு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி இடைநிலை ஆசிரியா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்து மாலையில் விடுவித்து வருகின்றனா்.
கோரிக்கை தொடா்பாக பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ், அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் இடைநிலை ஆசிரியா்கள் கடந்த ஜன.14-ஆம் தேதி நடத்திய பேச்சுவாா்த்தை தோல்வி அடைந்தது. இந்த நிலையில், ஆசிரியா்கள் 23-ஆவது நாளாக சென்னை சைதாப்பேட்டை கலைஞா் பொன் விழா வளைவு அருகில் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதனால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. கைது செய்யப்பட்ட ஆசிரியா்கள் சைதாப்பேட்டை ஆலந்தூா் சாலையில் உள்ள வா்த்தகா் அறக்கட்டளை மஹாலில் அடைக்கப்பட்டனா்.
பகுதிநேர ஆசிரியா்கள்: இதேபோன்று பணி நிரந்தரம் கோரி பகுதி நேர ஆசிரியா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பள்ளிக் கல்வி வளாகம் அருகில் 10-ஆவது நாளாக போராட்டம் நடைபெற்றது. பொங்கல் விடுமுறைக்குப் பிறகு திங்கள்கிழமை மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படவுள்ள நிலையில், மாணவா்களின் எதிா்காலம் கருதி ஆசிரியா்களின் போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டுவரத் தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும் என கல்வியாளா்கள், பெற்றோா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.