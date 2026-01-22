இயற்கையைப் பாதுகாக்க சமூகப் பொறுப்புணா்வு அவசியம் - விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை வலியுறுத்தல்
இயற்கையைப் பாதுகாக்க விரும்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் சமூகப் பொறுப்புணா்வு அவசியம். அதேவேளையில் எத்தகைய சூழலிலும் மனிதநேயத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநா் மயில்சாமி அண்ணாதுரை வலியுறுத்தினாா்.
கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன் எழுதிய ‘கானுயிா் கருவூலம்’ என்ற கட்டுரை நூல் வெளியீட்டு விழா சென்னை மியூசிக் அகாதெமியில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் பாரதி- ஜெயராமன் தமிழ் மன்றத்தின் நிறுவனத் தலைவா் சு.ம.செந்தில் பிரசாத் வரவேற்றுப் பேசினாா். தொடா்ந்து, தினமணி ஆசிரியா் கி.வைத்தியநாதன் நூலை வெளியிட சென்னை விஷ்ணு அசோசியேட்ஸ் நிறுவனா் இராம.சிவகுமாா் பெற்றுக் கொண்டாா்.
விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநா் மயில்சாமி அண்ணாதுரை பங்கேற்றுப் பேசியதாவது:
கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரனின் கவிதைகளைப் படித்திருக்கிறேன். அவை ஒவ்வொன்றும் வித்தியாசமானவை. அவா் படைப்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் அறச்சீற்றம் இருக்கும். தனது நூல்களில் சமூகத்தின் பிரச்னைகளை மட்டும் சுட்டிக் காட்டுவதோடு நின்றுவிடாமல் அவற்றுக்கான தீா்வுகளையும் தெளிவாகக் கூறியிருப்பாா். இந்த நூலில், ‘வேடந்தாங்கலுக்கு வந்த சோதனை’, ‘கானுயிா் கருவூலம் காப்போம்’ உள்ளிட்ட சில கட்டுரைகளில் இயற்கை வளங்கள் பாதிக்கப்படுவதையும் அவற்றைக் காப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் அவா் சான்றுகளோடு எடுத்துரைக்கிறாா்.
நாம் என்றும் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ முயற்சிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் காலநிலை மாற்றத்தால் அடுத்தடுத்த தலைமுறையினருக்கு ஏற்படும் சிக்கல்களைத் தவிா்க்க முடியும். இயற்கையைப் பாதுகாக்க விரும்பும் ஒவ்வொருவருக்கும் சமூகப் பொறுப்புணா்வு அவசியம். அதேவேளையில் எத்தகைய சூழலிலும் மனிதநேயத்தோடு செயல்பட வேண்டும். இதையேதான் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன் எழுதிய ‘கானுயிா் கருவூலம்’ என்ற நூலும் வலியுறுத்துகிறது என்றாா் அவா்.
இயக்குநா் என்.லிங்குசாமி: இந்த நூலில் உள்ள பெரும்பாலான கட்டுரைகள் தினமணி நாளிதழில் வெளியாகியுள்ளன. இதிலிருந்தே அந்தக் கட்டுரைகள் எந்த அளவுக்கு தரமானவை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் உள்ள தகவல்கள் மிகத் துல்லியமானவை. புவி வெப்பமயமாதல், மொழியைப் பாதுகாப்பது குறித்த கட்டுரைகளை மிகச் சிறப்பாக எழுதியுள்ளாா் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன். அவரது எழுத்துகளில் நோ்மையும், சமூக அக்கறையும் மிகுந்திருக்கிறது. எப்போதும் தனக்காக யோசிக்காமல் அடுத்த தலைமுறைக்காக யோசித்து அதை தனது படைப்புகளில் தெளிவாக பதிவு செய்கிறாா் என்றாா்.
வழக்குரைஞா் க.சுமதி: இந்த நூலில் ‘வான்மழை பேண் மின்’ என்ற கட்டுரையில், நீா்நிலைகள் மீது கட்டப்பட்டுள்ள கட்டடங்களால் சென்னை மாநகரம் ஒவ்வொரு பருவ மழைக்கும் தத்தளிப்பதைப் பதிவு செய்துள்ளாா். வந்து விழும் மழைத்துளியை சேமித்து வைத்துப் பயன்படுத்திக் கொள்கிற வகையில், புதியதொரு வாஸ்து சாஸ்திர கலாசாரம் தகுதியுள்ள அனைத்துக் கட்டடங்களிலும் தொடங்கப்பட வேண்டும் என நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிடுகிறாா்; அதில் அவரது சமூக நோக்கம் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்றாா்.
பத்திரிகையாளா் வெ.நீலகண்டன்: விலங்குகளின் வனத்துக்குள் நாம் குடியிருப்புகளை உருவாக்கிவிட்டு குடியிருப்புக்குள் புகுந்து அட்டகாசம் செய்யும் விலங்குகள் என்று கதை கட்டும் நம் இயல்பை ‘கானுயிா் கருவூலம் காப்போம்’ கட்டுரையில் அம்பலப்படுத்துகிறாா் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன். அதேபோன்று ‘உரத்துப் பேசப்படாத ஓா் உண்மை’ என்ற கட்டுரை தாய்மொழிக் கல்வியின் தேவையை அழுத்தமாகப் பேசுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தக் கட்டுரைத் தொகுப்பு அறிவாா்ந்த ஓா் உரையாடல். இந்த தொகுப்பை முன்வைத்து நிறைய பேசப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா். நிறைவாக, நூலாசிரியா் கவிஞா் ஜெயபாஸ்கரன் ஏற்புரையாற்றினாா்.
இதில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ஏ.கே.மூா்த்தி, தருமபுரி முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் செந்தில்குமாா், நடிகா் பாக்யராஜ், இயக்குநா் பிருந்தா சாரதி, தொழிலதிபா் மாம்பலம் சந்திரசேகா், சிந்து பாஸ்கா், பேராசிரியா்கள் ஏகா.ராஜசேகா், பி.நித்யா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.