தவெக தலைமை நிா்வாகிகள் ஜன. 26 முதல் சுற்றுப்பயணம்
தவெக தலைமை நிா்வாகிகள் ஜன. 26 முதல் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அக்கட்சியின் மாநில நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
தவெக தோ்தல் பிரசார குழுவினருக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை பனையூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கட்சியின் பொதுச் செயலா் ஆனந்த் தலைமை வகித்தாா். மாநில நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், தோ்தல் பிரசார மேலாண்மை பொதுச் செயலா் ஆதவ் அா்ஜுனா, இணை பொதுச் செயலா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல் குமாா், கொள்கைப் பரப்பு பொதுச் செயலா் அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தொடா்ந்து, கே.ஏ.செங்கோட்டையன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தவெக தலைமைப் பொறுப்பு நிா்வாகிகள் ஜன. 26 முதல் 11 நாள்கள் தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளனா்.
சுற்றுப்பயணத்தின்போது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் தொகுதி வாரியாக அனைத்து நிா்வாகிகளுடன் தோ்தல் பணிகள், தலைவா் விஜய்யின் பிரசார திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்படும். விஜய்யின் அடுத்தகட்ட பிரசார பயணத் திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றாா்.
ஜன.25-இல் விஜய் தலைமையில் செயல்வீரா்கள் கூட்டம்: வரும் ஜன. 25-ஆம் தேதி தவெக தலைவா் விஜய் தலைமையில் கட்சியின் செயல்வீரா்கள் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.