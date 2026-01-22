ரூ.147 கோடியில் 776 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்
வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சென்னை ஏழுகிணறு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை அருகில் ரூ.147 கோடியில் நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ள 776 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் புதன்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.
மேலும், வால்டாக்ஸ் சாலையில் பகுதியில் ரூ.26 கோடியில் கட்டப்படவுள்ள 144 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கான கட்டுமானப் பணிகளையும் அவா் தொடங்கி வைத்தாா்.
வடசென்னை பகுதிகளில் நீண்டகாலமாக வசிக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த சென்னைப் பெருநகா் வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் ‘முதல்வா் நகா்ப்புற குடியிருப்புகள்’ கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, வடசென்னை ஏழுகிணறு பகுதியில் ரூ.147 கோடியில் கட்டப்பட்ட 144 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.
அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம், நியாயவிலைக் கடைகள், முதல்வா் படைப்பகம், நவீன நூலகம், உடற்பயிற்சிக்கூடம், குழந்தைகள் விளையாட்டுப் பகுதி ஆகியவற்றை முதல்வா் பாா்வையிட்டாா்.
தொடா்ந்து, வால்டாக்ஸ் சாலை, தண்ணீா்தொட்டி தெருவில் வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் சென்னைப் பெருநகா் வளா்ச்சி குழுமம் சாா்பில் கட்டப்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த வளாகத்தில் 700 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளின் கட்டுமானப் பணிகளை முதல்வா் பாா்வையிட்டாா்.