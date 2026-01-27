காலமானார் சு.மஹாலிங்கம் (96)

சென்னையைச் சேர்ந்த சு.மஹாலிங்கம் (96) வயது முதிர்வு காரணமாக போரூரில் உள்ள அவரது மகன் இல்லத்தில் திங்கள்கிழமை (ஜன. 26) இரவு காலமானார்.
அவருக்கு தினமணி கோவை பதிப்பில் துணை செய்தி ஆசிரியராகப் பணிபுரியும் ம.விஸ்வநாதன் உள்பட 4 மகன்கள், 2 மகள்கள் உள்ளனர்.
அவரது இறுதிச் சடங்குகள் முகலிவாக்கம் மின் மயானத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றன.
தொடர்புக்கு 73587-03021.
