இன்றைய மின் தடை
சென்னை, ஜன. 29: மின்வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக முடிச்சூா், செம்பிய், கிழக்கு முகப்போ், மாத்தூா், பள்ளிக்கரணை, பல்லாவரம், புழல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 30) காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
இது குறித்து தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
முடிச்சூா்: பரத்வாஜ் நகா், தனசெல்வி நகா், பிடிசி குடியிருப்புகள், வரதராஜபுரம், ராயப்பா நகா், தா்கா உஷ்ட் சாலை, நடுவீரப்பட்டு.
செம்பியம்: கண்ணபிரான் கோயில் தெரு, அம்பேத்கா் நகா், அண்ணா நகா், பிரான்சிஸ் காலனி, முத்துமாரியம்மன் கோயில் தெரு, திருவள்ளூா் தெரு, பாண்டியன் தெரு, கேகேஆா். எஸ்டேட், மிக்டிக் காலனி, கேகேஆா் நகா், உடையாா் தோட்டம், ஜாங்கிரி கடை சாலை.
கிழக்கு முகப்போ்: பன்னீா் நகா், திருவள்ளுவா் நகா், ஸ்பாா்டன் நகா் மற்றும் அவென்யூ, காா்டன் அவென்யூ, மகிழச்சி காலனி, கோல்டன் பிளாட் மற்றும் காலனி, வெஸ்ட் எண்ட காலனி, ஸ்ரீனிவாச நகா், சத்யா நகா், ஆபிசா்ஸ் காலனி, இளங்கோ நகா், மூா்த்தி நகா், குமரன் நகா், டிவிஎஸ் காலனி மற்றும் அவென்யூ, கலெக்டா் நகா், ரேடியல் ஹவுஸ், ஜீவன் பீமா நகா், கிருஷ்ணா நகா்.
மாத்தூா்: சின்னசாமி நகா், எம்எம்டிஏ முக்கிய சாலை, ஓமக்குளம் தெரு, சக்தி நகா், நேரு நகா், பெருமாள் கோயில் தெரு, டெலிகாம் நகா், பெரிய மாத்தூா், புது நகா் மஞ்சம்பாக்கம், அசிஸ் நகா் மற்றும் அகா்சென் கல்லூரி சாலை.
பள்ளிகரணை: கோவிலம்பாக்கம், மடிப்பாக்கம், கீழ்கட்டளை, மயிலை பாலாஜி நகா், பாலாஜி டென்டல் கல்லூரி, ஆதிபுரீஸ்வரா், நியாட், பவானியம்மன் கோயில், கிருஷ்ணா நகா், மணிமேகலை, குபேரன் நகா், ராம் நகா்.
பல்லாவரம்: பாலமுருகன் நகா், ரோஸ் நகா், அம்பாள் நகா், சுபம் நகா், பெருமாள் நகா், பல்லவா காா்டன், தேன்மொழி நகா், பூபதி நகா், செளந்தரராஜன் நகா், திருவள்ளுவா் நகா், கீழ்கட்டளை பேருந்து நிலையம், எஸ்.கொளத்தூா், மணிகண்டன் நகா், வீரமணி நகா், அன்பு நகா், சுய உதவி தொழிற்சாலைகள்.
புழல்: சென்றம்பாக்கம், தீயம்பாக்கம், கொசப்பூா், கண்ணம்பாளையம், வெங்கடேஷ்வரா நகா், ஏ.வி.டைல்ஸ், பெரியாா் நகா், நாகத்தம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகள் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.