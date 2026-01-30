தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்த தயக்கம் கூடாது: மாணவா்களுக்கு அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் அறிவுரை
தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்த எந்தவித தயக்கமும் கூடாது என்று மாணவா்களுக்கு, பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் அறிவுரை வழங்கினாா்.
அரசுப் பள்ளி மாணவா்களின் கலைத்திறனை ஊக்குவிக்க, 1 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை மாணவா்களுக்கு ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பா் வரை பள்ளி, வட்டார, மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் கலைத் திருவிழா போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்த கலை போட்டிகளில் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனா்.
அந்த வகையில் 2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டில் ‘சூழல் பாதுகாப்பு அனைவரின் பொறுப்பு’ என்ற மையக் கருத்தின் அடிப்படையில், கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கான பரிசளிப்பு விழா சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் கலந்து கொண்டு 450-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்களுக்கு பரிசுகள், கலையரசி - கலையரசன் விருதுகளை வழங்கிப் பேசியதாவது:
மாணவா்களுக்கு படிப்பும், மதிப்பெண்ணும் அவசியம். அத்துடன் கலையையும் அவா்கள் சமமாகப் பாா்க்க வேண்டும். பள்ளி மாணவா்களின் தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்தச் செய்வதற்காகவே இந்த கலைத் திருவிழாவை அறிமுகப்படுத்தினோம்.
மாணவா்கள் பள்ளி, வட்டம், மாவட்ட என பல்வேறு படிநிலைகள் கடந்து மாநில அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளனா். அவா்கள் தங்களிடம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு திறமையை வெளிப்படுத்த விரும்பினால், அதை சொல்வதற்கு ஒருபோதும் தயங்கக் கூடாது. பாடுவது, நடனமாடுவது போன்ற தனித்திறன்களைப் பிற மாணவா்கள், ஆசிரியா்களிடம் கூறினால் அதை அவா்கள் கேலி செய்து விடுவாா்களோ என அச்சம் கூடாது. எதையும் பொருள்படுத்தாமல் தனித்திறமையை மேம்படுத்துவதில் மாணவா்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
49 லட்சம் போ் பங்கேற்பு...: திறமையுள்ள மாணவா்களுக்கு இதுபோன்று இருக்கக் கூடிய தடைகளை உடைப்பதற்காகவே கலைத் திருவிழா போட்டிகள் நடத்தப்படுகிறது. இதை 2022-இல் தொடங்கும் போது, 14 லட்சம் மாணவா்கள் கலந்து கொண்ட நிலையில், தற்போது அந்த எண்ணிக்கை 49 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. இதுவே கலைத் திருவிழாவின் வெற்றி.
மேலும், சிறப்பு கவனம் தேவைப்படும் 40 ஆயிரம் குழந்தைகள் இந்தப் போட்டிகளில் பங்கேற்றிருப்பதும், அதில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பலா் வெற்றி பெற்றிருப்பதும் எங்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளித்திருகிறது.
மன்றங்கள் சாா்ந்த போட்டிகள், விநாடி-வினா போட்டிகளைப் போன்று கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் மாநில அளவில் வெற்றி பெறும் மாணவா்களும் வெளிநாடுகளுக்கு கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்படுகின்றனா். கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்கள் அடுத்த ஐந்து அல்லது பத்தாண்டுகளுக்குள் படைப்பு சாா்ந்த துறைகளில் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு செல்லக் கூடிய வாய்ப்புள்ளது.
அப்போது, உங்களை சிறப்பு அழைப்பாளராக அழைப்பதற்கு உங்கள் வீட்டு வாசலில் நான் காத்திருக்க வேண்டும். அதுதான் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக நான் பெருமைப்படும் தருணமாக இருக்கும் என்றாா்.
முன்னதாக கலைத் திருவிழாவில் வென்ற மாணவா்கள் ஒருங்கிணைந்து நடத்திய கலை நிகழ்ச்சி பாா்வையாளா்களை பெரிதும் கவா்ந்தது. இதில், அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் மாநில திட்ட இயக்குநா் மா.ஆா்த்தி, தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் நிறுவனத்தின் தலைவா் ஐ.லியோனி, பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநா் எஸ்.கண்ணப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.