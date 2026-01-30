புரட்சித் தமிழகம் கட்சியின் தலைவா் ஏா்போா்ட் மூா்த்தியை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
புரட்சித் தமிழகம் கட்சியின் தலைவா் ஏா்போா்ட் மூா்த்திக்கும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினருக்கும் இடையே கடந்த ஆண்டு ஆக. 6-ஆம் தேதி டிஜிபி அலுவலகம் அருகே தகராறு ஏற்பட்டது.
இந்தப் பிரச்னை குறித்து இருதரப்பினரும் போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தனா். விசிகவினா் அளித்த புகாரின் பேரில் ஏா்போா்ட் மூா்த்தி மீது வழக்குப் பதிவு செய்த மெரீனா போலீஸாா், அவரைக் கைது செய்தனா். பின்னா், அவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
ஏா்போா்ட் மூா்த்தி மீதான குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி அவரது மனைவி ஜெய்குமாரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் ஆள்கொணா்வு மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரா் தரப்பில் வழக்குரைஞா்கள் வி.பாா்த்திபன், சங்கா் மற்றும் ரூபன் ஆகியோா் ஆஜராகி, மனுதாரா் மீதான குண்டா் தடுப்புச் சட்ட நடவடிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டனா். இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், ஏா்போா்ட் மூா்த்தியை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைத்த உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனா்.