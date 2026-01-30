கோட்டூா்புரம் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் பிப். 20- க்குள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும்: அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன்
சென்னை கோட்டூா்புரத்தில் ரூ.307.24 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வரும் பிப்.20-க்குள் பயனாளிகளுக்கு ஒப்படைக்கப்படும் என்று குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் தெரிவித்தாா்.
தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் சாா்பில் சைதாப்பேட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கோட்டூா்புரத்தில் ரூ.307.24 கோடியில் 1,800 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளை அமைச்சா்கள் தா.மோ.அன்பரசன், மா.சுப்பிரமணியன் ஆகியோா் வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா்.
தொடா்ந்து, அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் சாா்பில் மறுகட்டுமான திட்டத்தின் கீழ் இங்கிருந்த 1,476 குடியிருப்புகள் இடிக்கப்பட்டு, தற்போது 1,800 குடியிருப்புகள் 6 தளங்களுடன் கட்டப்படுகிறது. அதன் பணிகள் 90 சதவீதம் முடிந்துள்ள நிலையில், வரும் பிப். 20-ஆம் தேதிக்குள் குடியிருப்புகளை பயனாளிகளுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கவுள்ளாா்.
சென்னையில் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் ரூ.1,238 கோடியில் அமைந்துள்ள 9,696 புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளையும் இன்னும் 5 நாள்களில் முதல்வா் திறக்கவுள்ளாா் என்றாா்.
ஆய்வின்போது வீட்டுவசதி மற்றும் நகா்ப்புற வளா்ச்சி துறைச் செயலா் காகா்லா உஷா, தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய மேலாண்மை இயக்குநா் ஸ்ரேயா பி.சிங் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.