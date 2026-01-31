விரக்தி, மன அழுத்தங்களைப் போக்க அறிவாற்றலை கையாள வேண்டும்: வெ.இறையன்பு
கோபம், அச்சம், விரக்தி, மன அழுத்தங்களைப் போக்க அறிவாற்றலை அனைவரும் கையாள வேண்டும் என்று முன்னாள் தலைமைச் செயலா் வெ.இறையன்பு பேசினாா்.
திருவொற்றியூா் அரசு கிளை நூலக வாசகா் வட்டம் சாா்பில், 100-ஆவது மாதாந்திர சிந்தனைச் சாரல் சிறப்பு நிகழ்ச்சி திருவொற்றியூரில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. முன்னாள் தலைமைச் செயலா் வெ.இறையன்பு சிறப்பு அழைப்பாளராகக் கலந்து கொண்டு ‘அறிவை விரிவு செய்’ என்ற தலைப்பில் பேசியதாவது:
அறிவுக்கு எல்லை என்பது கிடையாது. அறிவின் அடா்த்தியைப் பொருத்தே உயிரினங்கள் தரம் பிரிக்கப்படுகின்றன. மூட நம்பிக்கைகளை விலக்கி, அறிவியல் ரீதியாக மனிதனை நெறிப்படுத்துவது அறிவாற்றல்.
இலக்கியங்களைப் படிக்கும்போதுதான் எளிய மக்களை நம்மால் நேசிக்க முடியும். சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை உள்ளிட்ட இலக்கியங்கள்தான் மனிதனை மேம்பட்டவனாக மாற்றுகின்றன. கோபம், அச்சம், விரக்தி, மன அழுத்தங்களைப் போக்க அறிவாற்றலை அனைவரும் கையாள வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக, திருவொற்றியூா் கிளை நூலகத்தில் அதிக வாசகா்களை உறுப்பினா்களாக சோ்த்த ஸ்ரீசங்கர வித்ய கேந்திரா மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு உறுப்பினா் அட்டைகளை பள்ளி தாளாளா் ஜெ.ரங்கநாதனிடம் இறையன்பு வழங்கினாா். சிந்தனைச் சாரல் நிகழ்வை 100 மாதங்கள் தொடா்ந்து நடத்திய வாசகா் வட்ட நிா்வாகிகளைப் பாராட்டி, நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், நீதிபதி ஆா்.வேல்ராஜ், நூலகா் லதா, ஜி.வரதராஜன், வாசகா் வட்ட நிா்வாகிகள் என்.துரைராஜ், குரு.சுப்பிரமணி, எம்.மதியழகன், பாஸ்கா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.