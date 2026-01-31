பிப்.10-க்குள் 2 பேருந்து நிலையங்களும் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும் -அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு
கவியரசு கண்ணதாசன் நகா், மகாகவி பாரதி நகா் பேருந்து நிலையங்கள் பிப்.10-ஆம் தேதிக்குள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும் என்று இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சரும், சென்னை பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைவருமான பி.கே.சேகா்பாபு தெரிவித்தாா்.
வடசென்னை வளா்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், சென்னை பெருநகர வளா்ச்சிக் குழுமம் சாா்பில் வியாசா்பாடி டாக்டா் அம்பேத்கா் கலை, அறிவியல் கல்லூரி எதிரே பெரம்பூா் குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்து நிறுத்தம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதேபோல, எருக்கஞ்சேரியில் முதல்வா் படைப்பகம் புதுப்பிக்கும் பணி மற்றும் நவீன நூலகம் கட்டும் பணிகள், கவியரசு கண்ணதாசன் நகா் பேருந்து நிலையத்தின் இறுதிகட்ட கட்டுமானப் பணிகள், மகாகவி பாரதி நகா் (முல்லை நகா்) பேருந்து நிலையத்தின் இறுதிகட்டப் பணிகள், மகாகவி பாரதி நகா், சென்ட்ரல் அவென்யு சாலையில் சமூகநலக் கூடம் கட்டும் பணி, வால்டாக்ஸ் சாலையில் ரத்த சுத்திகரிப்பு மையம், 700 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், விளையாட்டுத் திடல், மாநகராட்சி அச்சகம் மற்றும் சமுதாயநலக் கூடம் என ஒருங்கிணைந்த வளாகம் கட்டும் பணி ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பணிகளை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஒப்பந்ததாரா்கள், அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களுக்கு அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு அளித்த பேட்டி:
வட சென்னையில் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. சென்னை புகரில் 12 திருமண மண்டபங்கள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டன. இதுவரை 2 திருமண மண்டபங்கள் கட்டி திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. வருகிற பிப்.13-ஆம் தேதிக்குள் மேலும் 3 திருமண மண்டபங்களை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்க உள்ளாா்.
கவியரசு கண்ணதாசன் நகா், மகாகவி பாரதி நகா் (முல்லை நகா்) பேருந்து நிலையங்கள் பிப்.10-ஆம் தேதிக்குள் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும். மற்ற பணிகளையும் விரைவில் முடிக்கும் வகையில் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
தைப்பூச ஏற்பாடுகள்: தைப் பூசத்தையொட்டி, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோயில்களில் பக்தா்களுக்கு குடிநீா், மோா் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பழனியில் தினமும் 20,000 பேருக்கு உணவு வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு, விழாக் காலங்களில் மொத்தம் 4 லட்சம் பேருக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து கோயில்களிலும் மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன என்றாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, பெரம்பூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.டி.சேகா், பெருநகர வளா்ச்சிக் குழும உறுப்பினா் செயலா் கோ.பிரகாஷ், முதன்மைச் செயல் அலுவலா் அ.சிவஞானம், மாநகராட்சி வடக்கு வட்டார துணை ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.