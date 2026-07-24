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சென்னை

சென்னையில் நாளை நாதக ஆா்ப்பாட்டம்

தில்லியில் மாணவா்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் சென்னையில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 25) ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

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நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் (கோப்புப் படம்) - IANS

Updated On :24 ஜூலை 2026, 2:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தில்லியில் மாணவா்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் சென்னையில் சனிக்கிழமை (ஜூலை 25) ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

இது குறித்து அந்தக் கட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:

நாம் தமிழா் கட்சியின் மாணவா் பாசறை மற்றும் இளைஞா் பாசறை சாா்பில், நீட் தோ்வு முறைகேடுகளைக் கண்டித்து தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மாணவா்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, சென்னை ராஜரத்தினம் திடல் அருகே சனிக்கிழமை (ஜூலை 25) காலை 10 மணிக்கு ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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