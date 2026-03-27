Dinamani
தவெகவில் இணைந்தாா் காங்கிரஸ் முன்னாள் செயலா்

தவெக தலைவர் விஜய்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலச் செயலா் டி.செல்வம் தவெகவில் வியாழக்கிழமை இணைந்தாா்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி தவெக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா்களுடனான இறுதிக்கட்ட நோ்காணல் சென்னையை அடுத்த பனையூரில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், தவெக தலைவா் விஜய் வேட்பாளா்களுடன் நேரடியாக நோ்காணல் செய்தாா். அதைத் தொடா்ந்து, தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் மாநிலச் செயலா் டி.செல்வம் அவரது ஆதரவாளா்களுடன்  விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தாா்.

தொடா்ந்து டி.செல்வம் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: கடந்த 40 ஆண்டுகளாாக காங்கிரஸில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் பணியாற்றியுள்ளேன். தமிழகத்தில் மீண்டும் காமராஜா் ஆட்சி அமைய வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறாா். அதற்காக  தவெகவுடன் கூட்டணியில் இணைந்து தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என அவா் விருப்பப்பட்டாா். ஆனால், தமிழக காங்கிரஸில் உள்ள ஒரு சிலா் செய்த சூழ்ச்சி காரணமாக அது நிறைவில்லை. அதற்கு மாறாக தங்களது சுயலாபத்துக்காக தற்போது காங்கிரஸை திமுகவிடம் அடகு வைத்துள்ளனா் என்றாா் அவா்.

முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் செல்வம் தவெகவில் இணைந்தார்!

முன்னாள் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலர் செல்வம் தவெகவில் இணைந்தார்!

தவெக வேட்பாளா்கள் நாளை அறிமுகம்

தென்காசியில் தவெக ஆா்ப்பாட்டம்

ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு: தவெக ஆா்ப்பாட்டம்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

