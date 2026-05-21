Dinamani
சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல் 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை 125 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு 25 மாநிலங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு- நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல் நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் குளறுபடி? சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ், தவெக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சா்களாக பதவியேற்கின்றனா் டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கு வருமான வரி தணிக்கையிலிருந்து நிரந்தர விலக்கு!
/
சென்னை

நியமன ஆணைகள் தாமதம்: மருத்துவா்கள் முற்றுகை போராட்டம்

மருத்துவப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் மூலம் தோ்வு செய்யப்பட்ட மருத்துவா்களுக்கு பணி ஆணைகள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி மருத்துவம் மற்றும் ஊரகப் பணிகள் இயக்ககத்தை அவா்கள் புதன்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.

News image
Updated On :21 மே 2026, 4:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மருத்துவப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் மூலம் தோ்வு செய்யப்பட்ட மருத்துவா்களுக்கு பணி ஆணைகள் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை எனக் கூறி மருத்துவம் மற்றும் ஊரகப் பணிகள் இயக்ககத்தை அவா்கள் புதன்கிழமை முற்றுகையிட்டனா்.

தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணியாளா் தோ்வு வாரியம் மூலம் 1,100 உதவி மருத்துவா் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பாணை கடந்த ஆண்டு நவம்பா் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கான தோ்வு ஜனவரி 25-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், 20,867 போ் பங்கேற்றனா். அவா்களில், 16,986 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா்.

தோ்ச்சி பெற்றவா்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபாா்ப்பு மற்றும் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் 1,071 போ் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். அவா்களுக்கு கலந்தாய்வு மூலம் பணியிடங்கள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. முதல்கட்டமாக 320 பேருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. அதன் பின்னா் காலியிடங்கள் இல்லை எனக் கூறி 751 பேருக்கு ஆணை வழங்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில், தவெக அரசு இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு 751 பேருக்கும் பணி நியமன ஆணை வழங்க வேண்டும் என மருத்துவா்கள், சென்னை, டிஎம்எஸ் அலுவலகத்தை புதன்கிழமை முற்றுகையிட்டனா். அவா்களுடன் துறை அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அதில் உடன்பாடு ஏற்படாததைத் தொடா்ந்து, தலைமைச் செயலகத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜை மருத்துவா்கள் சந்தித்து முறையிட்டனா்.

இதுகுறித்து, மருத்துவா்கள் கூறியதாவது:

விரைவில் 370 பேரை பணி நியமனம் செய்வதாக அமைச்சா் உறுதி அளித்துள்ளாா். மற்றவா்களுக்கு காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப பணி வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

கைதான 5 பேருக்கு 7 நாள் சிபிஐ காவல்

கைதான 5 பேருக்கு 7 நாள் சிபிஐ காவல்

வளாக நோ்காணல்: தோ்வுபெற்ற மாணவா்களுக்கு பணி ஆணை

வளாக நோ்காணல்: தோ்வுபெற்ற மாணவா்களுக்கு பணி ஆணை

வாக்கு எண்ணும் பணி கணினி குலுக்கல் மூலம் தோ்வு: ஆட்சியா் ஆய்வு

வாக்கு எண்ணும் பணி கணினி குலுக்கல் மூலம் தோ்வு: ஆட்சியா் ஆய்வு

திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள் பற்றாக்குறை: நோயாளிகள் அவதி

திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவா்கள் பற்றாக்குறை: நோயாளிகள் அவதி

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam