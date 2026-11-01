மருத்துவமனையிலிருந்து தப்பிய போக்ஸோ வழக்கில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் கைது
எட்டு வயது சிறுமியிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடைய ஆட்டோ ஓட்டுநா், மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பியோடிய நிலையில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது - கோப்புப் படம்
எட்டு வயது சிறுமியிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட போக்ஸோ வழக்கில் தொடா்புடைய 61 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநா், மருத்துவமனையில் இருந்து தப்பியோடிய நிலையில், போலீஸாரால் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
கடந்த அக்.30-ஆம் தேதி, பள்ளிக்குச் சென்று கொண்டிருந்த 8 வயது சிறுமியிடம் தனது ஆட்டோவில் வைத்து 61 வயது ஓட்டுநா் தவறாக நடந்துகொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சிறுமியின் பெற்றோா் மற்றும் உறவினா்கள் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரைத் தாக்கியதில், அவருக்குத் தலை மற்றும் முதுகில் காயங்கள் ஏற்பட்டன.
பின்னா், ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மகன் அவரை மீட்டு, பெரியாா் நகா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தாா். இதுதொடா்பாக, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாயாா் அளித்த புகாரின்பேரில், புழல் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதற்கிடையே, அக். 31-ஆம் தேதி அதிகாலை 5.30 மணியளவில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் திடீரென அங்கிருந்து தப்பியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கொளத்தூா் காவல் துணை ஆணையா் மேற்பாா்வையில், புழல் சரக உதவி ஆணையா் தலைமையில் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு, அவரைத் தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
தனிப்படை போலீஸாா் பல்வேறு இடங்களில் தேடுதல் வேட்டையை நடத்தி, மருத்துமனையில் இருந்து மாயமான ஆட்டோ ஓட்டுநரை ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா். அவரிடம் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
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