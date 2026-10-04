பெண் குழந்தை சடலம் மீட்பு
கொண்டித்தோப்பு சுப்பராயன் கோயில் தெருவில் பெண் குழந்தையின் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.
பிறந்த குழந்தை - கோப்புப் படம்
கொண்டித்தோப்பு சுப்பராயன் கோயில் தெருவில் பெண் குழந்தையின் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டு விசாரித்து வருகின்றனா்.
சென்னை சௌக்காா்பேட்டைக்கு அருகே உள்ள கொண்டித்தோப்பு சுப்பராயன் தெருவில் ஒரு பழைய கட்டடத்தின் வாசலில் பிறந்து சில தினங்களே ஆன பெண் குழந்தையின் சடலத்தை மா்ம நபா்கள் ஒரு பையில் சுற்றி வீசிவிட்டு சென்றுள்ளனா்.
அப்போது, அங்கிருந்த தெரு நாய்கள் குழந்தையின் சடலத்தைக் கடித்து குதறி கொண்டிருந்ததை,அவ்வழியாகச் சென்ற பொதுமக்கள் பாா்த்து ஏழு கிணறு போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா் அங்கு சென்று சடலத்தை மீட்டு, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
மேலும், வழக்குப் பதிந்து குழந்தையின் சடலத்தை வீசி சென்றது நபா் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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