கூவம் ஆற்றின் 3.7 கி.மீ. கரையோரப் பகுதிகளை மேம்படுத்த ஒப்பந்தப்புள்ளி
சென்னை கூவம் ஆற்றின் 3.7 கி.மீ. நீளமுள்ள கரையோரப் பகுதிகளைப் பூங்காக்கள், நடைப்பாதைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
கூவம் ஆற்றை கடக்கவே மக்கள் மூக்கைப் பிடித்துக்கொண்டு, செல்லக்கூடிய அவல நிலை தற்போது.
சென்னை கூவம் ஆற்றின் 3.7 கி.மீ. நீளமுள்ள கரையோரப் பகுதிகளைப் பூங்காக்கள், நடைப்பாதைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, நேப்பியா் பாலம் முதல் கூவம் ஆற்றின் முகத்துவாரம் வரை (0.5 கி.மீ.), சுவாமி சிவானந்தா சாலை முதல் பெரியாா் பாலம் வரை (1.2 கி.மீ.), இணைப்புச் சாலை முதல் டாம்ஸ் சாலை (2 கி.மீ.) என மொத்தம் 3.7 கி.மீ. ஆற்றங்கரை மேம்பாட்டுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படும்.
மேலும், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நடைபாதைகள் அமைத்தல், பொழுதுபோக்கு மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கான திறந்தவெளிப் பகுதிகளை மேம்படுத்துதல், பூங்காக்கள், படித்துறைகள், பாலங்கள் மற்றும் வடிகால் கட்டமைப்புகளுக்கான வடிவமைப்புகளைத் தயாரித்தல் ஆகியவற்றுக்கு திட்டங்கள் வகுக்கப்படும்.
இதன்மூலம் கூவம் ஆற்றங்கரையோரப் பகுதிகளை அழகுபடுத்துவதுடன், பொதுமக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு மற்றும் நடைப்பயிற்சி வசதிகளை மேம்படுத்தவும், நகரின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.
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