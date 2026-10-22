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நிதி ஆலோசகா் தற்கொலை வழக்கு: யூ-டியூபா் கைது

சென்னை அருகே நிதி ஆலோசகா் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில், யூ-டியூபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

கைது செய்யப்பட்ட ஜேசன் சாமுவேல்

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சென்னை அருகே நிதி ஆலோசகா் தற்கொலை செய்து கொண்ட வழக்கில், யூ-டியூபா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த விநாயகத்தின் மகன் ஹரிஷ் (26). இவா், ‘கேபிட்டல் அண்ட் டிஜிட்டல் சா்வீஸ்’ என்ற பெயரில் இணையவழி நிதி ஆலோசனை நிறுவனம் நடத்தி வந்தாா். ஹரிஷ், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், முட்டுக்காடு கடற்கரை அருகேயுள்ள ஒரு வீட்டில் தங்கியிருந்த நிலையில், கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் புதுச்சேரியைச் சோ்ந்த யூ-டியூபா் ஜேசன் சாமுவேல் (30) என்பவா் ஹரிஷுக்கு எதிராக ஒரு விடியோவை வெளியிட்டாா். அதில், ஹரிஷ் தொடா்பான பல்வேறு விமா்சனங்களும் குற்றச்சாட்டுகளும் இடம்பெற்ாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த ஹரிஷ் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.

கானத்தூா் போலீஸாா், தற்கொலைக்கு தூண்டிய சட்டப்பிரிவின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இதற்கிடையே தற்கொலைக்கு செய்வதற்கு முன் பதிவு செய்த ஒரு விடியோ சமூக ஊடகங்களில் வேகமாக பரவியது. அதில் ஹரிஷ், ஜேசன் சாமுவேல் தன்னிடம் ரூ.3 கோடி கேட்டு மிரட்டியதாக குறிப்பிட்டிருந்தாா். போலீஸாா் விசாரணையில் ஹரிஷை, யூ-டியூபா் ஜேசன் சாமுவேல் தற்கொலைக்கு தூண்டியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, புதுச்சேரியில் ஜேசன் சாமுவேலை வியாழக்கிழமை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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