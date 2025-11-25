115 மாணவா்களுக்கு ரூ.4.31 கோடி கல்விக் கடன்: அமைச்சா் நாசா் வழங்கினாா்
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெருவாயலில் உள்ள டி.ஜெ.எஸ் பொறியியல் கல்லூரியில் மாவட்ட நிா்வாகம், திருவள்ளூா் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சாா்பில் நடைபெற்ற முகாமில், 115 மாணவா்களுக்கு ரூ.4.31 கோடி கல்விக் கடனை சிறுபான்மையினா் நலன் மற்றும் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழா் நலத்துறை அமைச்சா் சா.மு.நாசா் வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள மாணவ, மாணவியா் உயா் கல்வி பயில வழிசெய்யவும், கல்விக் கடன் பெறும் வாய்ப்புகளை எளிதாக்கும் வகையில், திருவள்ளூா் மாவட்ட நிா்வாகம், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சாா்பில், பொதுத்துறை வங்கி, தனியாா் வங்கி, கூட்டுறவு மற்றும் கிராமப் புற வங்கி இணைந்து நடத்திய முகாமுக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா்.
கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ டி.ஜெ.கோவிந்தராஜன் வரவேற்றாா். பூந்தமல்லி எம்எல்ஏ ஆ.கிருஷ்ணசாமி, பொன்னேரி எம்எல்ஏ துரை சந்திரசேகா், இந்தியன் வங்கி மண்டல மேலாளா் ர.சீனிவாசன், முன்னோடி வங்கி மேலாளா் தென்னரசு முன்னிலை வகித்தனா்.
விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்ற அமைச்சா் சா.மு.நாசா் பங்கேற்று அரங்குகளைப் பாா்வையிட்டாா்.
இந்த கல்விக்கடன் முகாமில் 600 மாணவா்கள் பங்கேற்று விண்ணப்பித்தனா். தொடா்ந்து கல்வி கடன் பெற தகுதி பெற்ற 115 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.4.31 கோடி கல்விக் கடனை அமைச்சா் சா.மு.நாசா் வழங்கினாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 1,089 பயனாளா்களுக்கு ரூ.78 கோடி கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 2025-2026 கல்வி
ஆண்டில் தமிழக அரசு ரூ.90 கோடி என இலக்கை நிா்ணயித்த நிலையில், திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை ரூ.193 கோடி கல்வி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவித்தாா்.
முகாம் ஏற்பாடுகளை டி.ஜெ.எஸ் கல்வி குழுமத்தினா் செய்திருந்தனா்.