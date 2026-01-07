சத்துணவு, அங்கன்வாடி பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
திருவள்ளூா்: சத்துணவு, அங்கன்வாடி பணியாளா்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்குதல் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி புதன்கிழமை ஒரு நாள் அடையாள வேலை நிறுத்தம் செய்து கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் தமிழ்நாடு சத்துணவு அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் ஈடுபட்டனா்.
தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி வருவாய் கிராம உதவியாளருக்கு உள்ளதுபோல் அங்கன்வாடி ஊழியா்களுக்கும் சிறப்பு ஓய்வூதியமாக ரூ.6,750 அகவிலைப்படியுடன் வழங்க வேண்டும், அங்கன்வாடி பணியாளா்களுக்கு இளநிலை உதவியாளா்நிலையில் ரூ.19,500, சமையல் உதவியாளா்களுக்கு அலுவலக உதவியாளா் நிலையில் ரூ.15,700 காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும்.
அரசுத்துறை காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பும்போது 10 ஆண்டு பணிமுடிந்து தகுதியுள்ள சத்துணவு அங்கன்வாடி பணியாளா்களை 50 விழுக்காடு அடிப்படையில் நிரப்ப வேண்டும், அங்கன்வாடி திட்டங்களில் உள்ள 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சத்துணவு அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் லூா்துசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில் மாவட்ட தலைவா் ராஜேந்திரன், சத்துணவு அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா் சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளா் சுப்பிரமணியம், மாநிலத் தலைவா் சந்திரசேகரன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் சுமாா் 500-க்கும் மேற்பட்ட சத்துணவு, அங்கன்வாடி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பைச் சோ்ந்த பெண்கள் பங்கேற்றனா். நிறைவாக கண்ணியம்மாள் நன்றி கூறினாா்.