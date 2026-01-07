பொங்கல் விளையாட்டுப் போட்டிகள்
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் திமுக தலைமை உத்தரவின் பேரில், திராவிட பொங்கல் விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
கீழ்முதலம்பேடு பகுதிகளில் கைப்பந்து போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியை கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் கி.வேணு ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தாா். திமுக மாவட்ட பிரதிநிதி கே.ஜி.நமச்சிவாயம், திமுக நிா்வாகிகள் ஜோதிசுரேஷ், லோகஷ், கீழ்முதலம்பேடு ஊராட்சி திமுக நிா்வாகிகள் இ.குப்பன், சி.குமாா், என்.நாகராஜ், இ.முரளி, எம்.எஸ்.பழனி, சாம்பசிவம், இளங்கோ, எம்.குமாா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தொடா்ந்து 15 அணிகள் கைப்பந்து போட்டிகளில் பங்கேற்றன. பின்னா், வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இதேபோல், பெருவாயல் பகுதியில் கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய திமுக சாா்பில் நடத்தப்பட்ட கைப்பந்துப் போட்டியில் 10 அணிகள் பங்கேற்றது. இதில் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு கும்மிடிப்பூண்டி தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் கி.வேணு ஆனந்த் பரிசுகளை வழங்கினாா்.