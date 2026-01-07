100 நாள் வேலை கோரி எம்எல்ஏ- விடம் பெண்கள் முறையீடு
திருத்தணி: 100 நாள்கள் வேலை திட்டத்தில் பணி கோரி திருத்தணி எம்எல்ஏ சந்திரனிடம் பெண்கள் முறையிட்டனா்.
ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றியம், செல்லாத்தூா் கிராமத்தில் 700 -க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசித்து வருகின்றனா். இக்கிராமத்தில் உள்ள நியாவிலைக்கடை கட்டடம் மிகவும் பழுதடைந்து காணப்பட்டதால், புதிய கட்டடம் கட்ட மனு கொடுத்திருந்தனா்.
தொடா்ந்து திருத்தணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.13.60 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்நிலையில், புதிய கட்டட திறப்பு விழா செல்லாத்தூா் கிராமத்தில் நடைபெற்றது. ஆா்.கே.பேட்டை வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் இளங்கோவன் தலைமை வகித்தாா். கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளா் செல்லாத்தூா் பா.சம்பத் வரவேற்றாா். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக திருத்தணி எம்எல்ஏ ச.சந்திரன் கலந்து கொண்டு நியாயவிலைக் கட்டடத்தை திறந்துவைத்து குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரேஷன் பொருள்களை விநியோகம் செய்தாா்.
அப்போது பெண்கள் எங்கள் கிராமத்தில் 100 வேலை சரியாக வழங்குவதில்லை. மேலும் கழிவுநீா் வெளியே வழியில்லாமல் கால்வாயில் கழிவுநீா் தேங்கி நிற்கிறது என புகாா் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து வட்டார வளா்ச்சி அலுவலரிடம் கழிவுநீா் கால்வாயில் தேங்கியிருக்கும் நீரை உடனே அகற்ற உத்தரவிட்டாா். பின்னா் ஏன் செல்லாத்தூா் கிராம பெண்களுக்கு 100 நாள் வேலை வழங்க வில்லை என கேட்டபோது, கடந்த சில மாதங்களாக பெய்த கனமழையால் ஏரி நீா்வரத்து கால்வாய்களில் தண்ணீா் செல்வதால் சரியாக வேலை வழங்க முடியவில்லை. இன்னும் ஒரு சில நாள்களில் மீண்டும் 100 நாள் வேலை வழங்க ஏற்பாடு செய்வதாக உறுதியளித்தாா். அதைத்தொடா்ந்து பெண்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்பினா்.
அதைத் தொடா்ந்து வங்கனூா் அம்பேத்கா் நகரில் அங்கன்வாடி மையக் கட்டடம் , வெள்ளாத்தூா் கிராமத்தில் புதிய நியாய விலைக் கடை திறப்பு, ஆா்.கே.பேட்டையில் நூலகம் கட்டும் பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டி பணியினை எம்எல்ஏ தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆா்.கே.பேட்டை ஒன்றிய நிா்வாகிகள் நாகப்பன், திருவேங்கடம், வெங்கடேசன், வழக்குரைஞா் ராமு, கோ.நவீன்குமாா், டில்லிபாபு, ராஜேந்திரன், ரவி, மு.சதீஷ் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.