திருவள்ளூர்
ஜன. 16, 26 தேதிகளில் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அரசு மதுபான கடைகளை வரும் 16 மற்றும் 26 தேதிகளில் மூடுவதற்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருவள்ளூவா் தினமான 16- ஆம் தேதியும் மற்றும் குடியரசு தினமான 26 -ஆம் தேதியும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை தற்காலிகமாக மூடப்பட வேண்டும். இதையும் மீறி அன்றைய நாள்களில் கள்ளத்தனமாக விற்பனை செய்வோா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவா் எச்சரித்துள்ளாா்.