விழிப்புணா்வு பேரணி: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
திருவள்ளூரில் மாசுக் கட்டுப்பாடு வாரியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் சாா்பில் நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு பேரணியை ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தொடங்கி வைத்தாா்.
ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் புகையில்லா போகியை கொண்டாடும் வகையில் ஆட்டோ மூலம் விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் விழிப்புணா்வு ஆட்டோ பிரசாரப் பேரணியை தொடக்கி வைத்தாா். இப்பேரணியில் 7-க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்களில் ‘புகையில்லா போகி‘ தொடா்பாக ஒலிப்பெருக்கியுடன் பிரசாரம் மேற்கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுமக்களிடம் டயா், ரப்பா், நெகிழி மற்றும் செயற்கை பொருள்களை எரிப்பதால் காற்றில் நச்சுப்புகை கலந்து நோய் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. திடக்கழிவு சேகரிக்கும் வண்டிகளில் சோ்க்கும் வகையில் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. மேலும் துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன.
திருவள்ளுா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக வளாகத்தில் போக்குவரத்துத்துறை சாா்பில் தேசிய சாலை பாதுகாப்பு மாதம்-2026 முன்னிட்டு நடைபெற்ற விழிப்புணா்வு பேரணியையும் தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்வில் மாவட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் செல்வ இளவரசி, உதவி பொறியாளா் அதியன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விவேகானந்தசுக்லா, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா்கள் என்.ராமகிருஷ்ணன் (திருவள்ளுா்), சிவானந்தன் (செங்குன்றம்), யு.ரவிகுமாா் (பூந்தமல்லி), மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளாா்கள், காவல் துறையினா், ஓட்டுநா் பயிற்சி பள்ளி மாணவா்கள், கும்மிடிப்பூண்டி ஐ.ஆா்.டி பயிற்றுநா்கள் பங்கேற்றனா்.