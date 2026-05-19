Dinamani
திருவள்ளூர்

கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொதுமருத்துவமனையில் எம்எல்ஏ ஆய்வு

கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனையில், தவெக எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா் ஆய்வு செய்து கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தாா்.

கும்மிடிப்பூண்டி  அரசு  மருத்துவமனையில்  ஆய்வு ெ சய்த  தவெக  எம்எல்ஏ  எஸ். விஜய குமாா்.

Updated On :20 மே 2026, 12:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ கே.எஸ்.விஜயகுமாா் தவெக நிா்வாகிகளுடன் கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனையை ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின் போது கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனை தலைமை பொது மருத்துவா் சுஜி கிருத்திகா மற்றும் மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள், ஆய்வக உதவியாளா்களிடம் கலந்துரையாடினாா்.

பின் மருத்துவமனையின் ஒவ்வொரு பிரிவையும் ஆய்வு செய்த எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா், மருத்துவமனையில் ஒவ்வொரு நாளும் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் விபரம், ஸ்கேன், இசிஜி, ரத்த பரிசோதனை செய்யும் நோயாளிகளின் விபரம், உள்நோயாளிகள், வெளிப்புற நோயாளிகள், மேல் சிகிச்சைக்காக வேறு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்படும் நோயாளிகள் விபரம், அவா்கள் ஏன் வேறு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்படுகிறாா்கள், குழந்தை பேறு விகிதம் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.

தலைமை மருத்துவ அதிகாரி சுஜி கிருத்திகா, கும்மிடிப்பூண்டி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு கிரில் கேட்டுடன் சுற்றுசுவா் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும், பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள ஜெனரேட்டரை சரி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனா். அவ்வாறே பொதுமக்கள் இரவு நேரத்தில் போதிய மருத்துவா் வசதி, கும்மிடிப்பூண்டியிலேயே உடற்கூறு அறுவை சிகிச்சை, டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவது போன்ற கோரிக்கைகள் முன்வைத்தனா்.

இறுதியில் பேசிய எம்எல்ஏ விஜயகுமாா், அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு கிரில் கேட் வசதியை உடனடியாக செய்வதாக உறுதி அளித்தவா், பிற கோரிக்கைகள் குறித்து முதல்வா் விஜய்யின் கவனத்திற்கு கொண்டு நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தாா்.

ஆய்வின் போது தவெக மாவட்ட பொருளாளா் ஜி.கிருபாகரன், துணைசெயலாளா் பி.ஹரி, கும்மிடிப்பூண்டி கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் எஸ்.அன்புமலா், வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் அருண், தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜோதி, மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் அசோகன், நகர செயலாளா் பழனி, எல்லாபுரம் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் சுஜித், கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் விமல், வடக்கு ஒன்றிய செயலாளா் உதயா., தெற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ராஜன். பூண்டி கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளா் சம்பத், ஊத்துக்கோட்டை நகர செயலாளா் யோகபிரசாத், தவெக நிா்வாகி என்.எஸ்.ஆா்.நிஜாமுதீன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

