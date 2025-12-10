அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் 217 பேருக்கு விலையில்லா சைக்கிள்
செய்யாறு கல்வி மாவட்டம், பெருங்கட்டூா் ஆண்கள், பெண்கள், அழிவிடைதாங்கி ஆகிய அரசுப் பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 217 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்கள் புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
தமிழக அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறை சாா்பில் பெருங்கட்டூா் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி, அழிவிடைதாங்கி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1 பயிலும் 217 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
அந்தந்த பள்ளிகளில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையாசிரியா்கள் ஷீலா, ஆா்.குருமூா்த்தி, எஸ்.சுமதி ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.
முன்னாள் மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவா் பாா்வதி சீனுவாசன் முன்னிலை வகித்தாா். வெம்பாக்கம் மத்திய ஒன்றியச் செயலா் ஜேசிகே.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக செய்யாறு தொகுதி எம்.எல்.ஏ.ஒ.ஜோதி பங்கேற்று மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா சைக்கிள்களை வழங்கினாா்.
பின்னா், தமிழக அரசு கல்விக்காக செயல்படுத்தும் திட்டங்கள் குறித்தும், மாணவ, மாணவிகளின் நலன் கருதி செயல்படுத்தி வரும் 14 வகையான திட்டங்கள் குறித்துப் பேசினாா்.
நிகழ்ச்சியில் பெற்றோா் -ஆசிரியா் கழகத் தலைவா்கள் பழனி, குப்புராஜ், ஆறுமுகம், உறுப்பினா்கள் கிருஷ்ணமூா்த்தி, மதியழகன், ஒன்றிய கலை, இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை அணி அமைப்பாளா் செல்வராஜ், ஒன்றிய தொழிலாளா் அணி அமைப்பாளா் பி.கே.மூா்த்தி, மாவட்டப் பிரதிநிதிகள் பெருமாள், சிவப்பிரகாசம், ஒன்றிய இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் குமாா், ஒன்றிய கலை இலக்கிய பகுத்தறிவு பேரவை அணி அமைப்பாளா் செல்வராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.