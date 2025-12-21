திருவண்ணாமலையை அடுத்த மலப்பாம்பாடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெறும் இடங்களை ஆய்வு செய்த
திருவண்ணாமலை

முதல்வா் வருகை: நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடங்களை ஆட்சியா் ஆய்வு!

திருவண்ணாமலையில் தமிழக முதல்வா் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பல்வேறு அரசுத்துறைகள் சாா்பில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கி, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, நிறைவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைக்கும் விழா திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி மலப்பாம்பாடி பகுதியில் நடைபெற உள்ளது.

மேலும், திருவண்ணாமலை திருக்கோவிலூா் சாலையில் மாநகராட்சி பள்ளி எதிரில் உள்ள மைதானத்தில் மாநில அளவிலான வேளாண் சங்கமம் நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.

இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகிற டிச.27 -ஆம் தேதி தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வருகை தருகிறாா். இதையொட்டி முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, திருவண்ணாமலை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட மலப்பாம்பாடி பகுதியில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவுக்கென பிரம்மாண்ட பந்தல் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

குடிநீா் வசதிகளும், மருத்துவ முகாம் அமைக்கும் பணிகளும், பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டுப் பணிகளும், பயனாளிகள் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் அமரும் இடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளும் துரிதமாக நடந்து வருகின்றன. வேளாண் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கான அரங்குகள் அமைக்கும் பணிகள் மாநகராட்சி பள்ளி எதிரில் உள்ள மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் ஞாயிற்றுக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு உரிய ஆலோசனைகளை வழங்கினாா். ஆய்வின்போது இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) கண்ணகி மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பலா் உடனிருந்தனா்.

