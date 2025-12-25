கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை: தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிராா்த்தனை
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையொட்டி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது.
இயேசு பிறப்பை கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையாக உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவா்கள் கொண்டாடி வருகின்றனா். நிகழாண்டு கிறிஸ்துமஸ் விழாவையொட்டி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள தேவாலயங்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவா்கள் தங்கள் வீடுகளில் மின்விளக்கு பொருத்தப்பட்ட நட்சத்திரம் தொங்கவிட்டிருந்தனா்.
அதேபோல, இயேசு பிறப்பை சித்தரிக்கும் வகையில் தேவாலயம் மற்றும் வீடுகளில் குடில்கள் அமைத்திருந்தனா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள தேவாலயங்களில் புதன்கிழமை நள்ளிரவு கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது.
சேத்துப்பட்டு - போளூா் சாலையில் உள்ள கிரேக்க கலை நுட்பத்துடன் விண்ணை முட்டும் கோபுரங்களுடன் அமைந்துள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ தேவாலயமான தூய லூா்து அன்னை தேவாலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா நடைபெற்றது.
புதன்கிழமை நள்ளிரவு 12 மணிக்கு இறைவன் இயேசு பிறப்பை கொண்டாடும் வகையில் வண்ண விளக்குகளால் குடில் அமைத்திருந்தனா்.
இதில் பங்குத்தந்தை ஜான் ராபா்ட் குழந்தை இயேசு பிறப்பை இயேசு சொரூபத்தை மக்களுக்கு காட்டி மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட குடிலில் வைத்து மக்களுடன் இணைந்து கிறிஸ்மஸ் பாடலை பாடினாா். இதைத் தொடா்ந்து சிறப்பு திருப்பலி நடைபெற்றது.
கிறிஸ்தவா்கள் ஒருவருக்கு ஒருவா் கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொண்டனா்.
சேத்துப்பட்டு, நிா்மலா நகா், லூா்து நகா், தத்தனூா், மேல்நந்தியம்பாடி, மோரக்கனியனூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த கிறிஸ்தவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
செய்யாறு
வந்தவாசி
வந்தவாசியில் உள்ள தூய இருதய ஆண்டவா் தேவாலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் விழா வியாழக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
இதையொட்டி தேவாலய பங்குத்தந்தை எம்.மாா்டின் தலைமையில் சிறப்பு பிராா்த்தனை நடைபெற்றது.
இதில் ஏராளமானோா் புத்தாடை அணிந்து பங்கேற்று ஒருவருக்கொருவா் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனா்.
விழாவையொட்டி தேவாலய வளாகத்தில் இயேசு பிறப்பை வலியுறுத்தும் குடில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. தேவாலயம் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது.