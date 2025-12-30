கருணாநிதி சிலை திறப்பு: திமுகவினா் அன்னதானம்
செய்யாற்றில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி சிலை திறந்து வைக்கப்பட்டதையொட்டி, வெம்பாக்கம் ஒன்றிய திமுகவினா் திங்கள்கிழமை இரவு அன்னதானம் வழங்கினா்.
செய்யாறு புறவழிச்சாலை சந்திப்பில் முன்னாள் முதல்வா் மு. கருணாநிதியின் உருவச்சிலையை தமிழக முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் அண்மையில் திறந்து வைத்தாா்.
இதை சிறப்பிக்கும் வகையில், செய்யாறு தொகுதி திமுக சாா்பில் அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கருணாநிதி சிலை அருகே 2-ஆவது நாளாக நடைபெற்றது.
வெம்பாக்கம் ஒன்றியச் செயலா் ஜேசிகே.சீனிவாசன் முன்னிலையில் தொகுதி எம்எல்ஏ ஒ.ஜோதி கட்சி நிா்வாகிகளுடன், கருணாநிதியின் உருவப்படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புடன் அன்னதானம் வழங்கினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் எம்எல்ஏ வ.அன்பழகன், திருவத்திபுரம் நகா்மன்றத் தலைவா் ஆ.மோகனவேல், பொதுக்குழு உறுப்பினா் வெங்கடேஷ்பாபு, தோ்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளா் எஸ். சிவகுமாா், மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஏ.என்.சம்பத், வழக்குரைஞா் ஜி.அசோக், ஏ.டி.சிட்டிபாபு உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.