பாதியாா் பிறந்த நாள் விழாவில் மாணவா்களுக்கு பரிசு
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் அருகே நடைபெற்ற பாதியாா் பிறந்த நாள் விழாவில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
செங்கத்தை அடுத்த செ.நாச்சிப்பட்டு சக்தி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில் பாரதியாா் பாடல்கள், பாரதியாரின் வரலாறு, பாரதி குறித்த பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. தொடா்ந்து, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு கவிதை, பாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன.
அதில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரித் தலைவா் எஸ்.வெங்கடாசலபதி தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகக் குழு உறுப்பின் ரேகாரெட்டி முன்னிலை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் செந்தில்முருகன் வரவேற்றாா்.
சிறப்பு அழைப்பாளராக திரைப்பட இயக்குநா் யாா் கண்ணன் கலந்துகொண்டு, பாரதியாரின் சிறப்புகள் குறித்துப் பேசி போட்டிகளில் கலந்து கொண்ட மாணவா்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து செங்கம் வட்ட தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் தனஞ்செயன், உரத்த சிந்தனை பொதுச்செயலா் உதயம்ராம் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா்.
சிறப்பு விருந்தினராக இலக்கிய வள்ளல் சந்திரசேகா், கலந்துகொண்டு பாரதியாா் சிறப்புகள் குறித்து மாணவா்களிடம் எடுத்துரைத்தாா்.
தொடா்ந்து, போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கினாா். நிகழ்ச்சியில் கல்லூரிப் பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.