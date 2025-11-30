திருவண்ணாமலை

வீட்டில் சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட சிறுமி உயிரிழப்பு

செய்யாறு அருகே வீட்டில் சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட சிறுமிக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவா் உயிரிழந்தாா்.
Updated on

செய்யாறு அருகே வீட்டில் சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட சிறுமிக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவா் உயிரிழந்தாா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், பனமுகை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் விவசாயி மணிகண்டன். இவரது மனைவி வனிதா. தம்பதியருக்கு பிரனிதா(11), டிக்சிதா(9), டில்சிதா(7) என்ற 3 மகள்கள் உள்ளனா். இவா்கள் மூவரும் கடந்த 23-ஆம் தேதி காலை குடும்பத்துடன் வீட்டில் சமைத்த வோ்க்கடலை சட்னியுடன் இட்லி சாப்பிட்டுள்ளனா்.

அன்றிரவு வனிதா மற்றும் மூன்று சிறுமிகளுக்கும் வயிற்று வலி ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்காக மறுநாள் அவா்கள் பிரம்மதேசம் பகுதியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனா்.

பின்னா் அன்று மாலையில் பிரனிதா (11), டிக்சிதா(9) ஆகிய இருவரும் மயக்கம் அடைந்த நிலையில் இருந்துள்ளனா். உடனே உறவினா்கள் அவா்களை மீட்டு வாலாஜா அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா்.

பின்னா், தீவிர சிகிச்சைக்காக வேலூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். இதைத் தொடா்ந்து, நவ.26-ஆம் தேதி பிரனிதாவை வேலூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தவா் சனிக்கிழமை பிற்பகல் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், பிரம்மதேசம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் தமிழரசு வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com