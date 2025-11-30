அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலுக்கு திருக்குடை அளிப்பு
திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலுக்கு அடியாா்கள்-பக்தா்கள் கூட்டமைப்பினா் திருக்குடை வழங்கினா்.
அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் 10 நாள்கள் நடைபெறும் காா்த்திகை தீபத்திருவிழாவில் தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வருகை தந்து 14 கி.மீ. தொலைவுள்ள கிரிவலப் பாதையை வலம் வந்து அருணாசலேஸ்வரா், உண்ணாமுலையம்மனை வழிபடுகின்றனா்.
இந்நிலையில் அடியாா்கள் மற்றும் பக்தா்கள் கூட்டமைப்பு சாா்பில் 3-ஆவது ஆண்டாக முருகா ஹாா்டுவேட்ஸ் உபயத்தின் மூலம் அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலுக்கு திருக்குடை காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டது. கூட்டமைப்பின் நிறுவனா் தலைவா் ஆா்.மோகன்சாது வழங்கினாா்.
திருக்குடையை கோயிலில் பூஜை செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டது. இத்திருக்குடை வரும் 3-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள பரணி தீபம் மற்றும் மகா தீபத்தின்போது மாடவீதிகளில் பவனி வரும் அருணாசலேஸ்வரருக்கு நிழலாக பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.