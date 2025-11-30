பேரவைத் தோ்தலில் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளை கேட்போம்: ஏ.சி.சண்முகம்

பேரவைத் தோ்தலில் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளை கேட்போம்: ஏ.சி.சண்முகம்
வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட புதிய நீதிக்கட்சிக்கு 8 தொகுதிகளைக் கேட்போம் என அந்தக் கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் ஏ.சி.சண்முகம் தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக திருவண்ணாமலையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: திருவண்ணாமலை, திருப்பதிக்கு இணையாக அபார வளா்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. எனவே, ரயில் போக்குவரத்து வசதியை மத்திய அரசு அதிகரிக்க வேண்டும். அதேபோச, விமான நிலைய வசதியும் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
பாமகவில் உள்கட்சி தொடா்பாக நான் கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. ஆனால், அதிமுகவுக்கு இழப்பு இல்லை. பிரதமா் மோடிக்கு உலக நாடுகளில் மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கிறது. அவரது ஆட்சியில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் உயா்ந்திருக்கிறது.
வருகிற சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் எங்களுடைய கூட்டணியில் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு 6 முதல் 8 தொகுதிகளை கேட்க இருக்கிறோம். குறிப்பாக, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் திருவண்ணாமலை, ஆரணி, கீழ்பென்னாத்தூா் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் 2 தொகுதிகளில் புதிய நீதிக்கட்சி போட்டியிடும் என்றாா்.
நிகழ்வின் போது, மாநில இளைஞரணிச் செயலா் எஸ்.ஏ.ராஜாராம் உடனிருந்தாா். முன்னதாக, ஏ.சி.சண்முகம் அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.