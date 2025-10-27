பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: வாா்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் விவாதம்
ஆரணி: வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை உள்ளிட்டவை குறித்து திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற வாா்டு சிறப்புக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை அருணகிரிபுரம் முதல் தெருவில் 39-ஆவது வாா்டு அளவிலான சிறப்புக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் தலைமை வகித்தாா். மாநகராட்சி மேயா் நிா்மலா வேல்மாறன் முன்னிலை வகித்தாா்.
தமிழக அரசின் உத்தரவின் படி நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை சாா்பில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் குடிநீா் வழங்கல், தெருவிளக்கு பராமரிப்பு, சாலை வசதிகள், மழைநீா் வடிகால்வாய் பராமரித்தல்,
முக்கிய இடங்கள் திறந்தவெளி, சாலையோர பகுதி, குளம் மற்றும் ஏரிக்கரைகளில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரித்தல், பூங்காக்கள் பராமரித்தல், வடகிழக்கு பருவமழையை எதிா்கொள்ள மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், பள்ளிகளில் முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள், மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் சுகாதாரம் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல், மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்புகளை புனரமைப்பு செய்தல், நீா்நிலைகளை மாசுபாடின்றி
பாதுகாத்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து, மாமன்ற உறுப்பினா்கள், குடியிருப்போா் நலச் சங்கப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் விவாதிக்கப்பட்டது.
கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்பகராஜ் பேசுகையில்,
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 39-ஆவது வாா்டு பகுதிக்கான சிறப்பு வாா்டு கூட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தக் கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் உள்ளாட்சிப் பகுதிகளில் மக்களுடைய தேவைகளை கண்டறிந்து அது குறித்து நடவடிக்கைகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உடனுக்குடன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே.
இந்தப் பகுதிகளின் தேவைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளையும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளுக்கும் தெரிவிக்க இக்கூட்டத்தை பொதுமக்கள் அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
தீா்மானங்கள்
39-ஆவது வாா்ட்டில் உள்ள மரநாய்கன்குட்டையை தூா்வாரி நீா்வரத்துக் கால்வாயை சீரமைக்க வேண்டும். மாநகராட்சி மணியாரி தொடக்கப் பள்ளி மற்றும் மாநகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கழிப்பறை வசதி ஏற்படுத்தித் தரவேண்டும். ஹைடெக் நகா், சந்தோஷ் நகா், கோபி நகா், கணேசபுரம், கரியான்சட்டி தெரு ஆகிய பகுதிகளில் கூடுதலாக மின் கம்பங்கள் அமைத்து மின் விளக்கு வசதியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் மாநகராட்சி ஆணையா் செல்வபாலாஜி, வட்டாட்சியா் மோகனராமன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.