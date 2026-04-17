Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
திருவண்ணாமலை

அரசுக் கல்லூரியில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

செய்யாறு அரசுக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழாவில் சிறப்பு விருந்தினரை கெளரவிக்கும் கல்லூரி முதல்வா் ந.கலைவாணி.

News image
Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 9:52 pm

Syndication

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு அறிஞா் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லூரி வளாகத்தில் நாட்டுநலப் பணித்திட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி முதல்வா் என்.கலைவாணி தலைமை வகித்தாா்.

நாட்டு நலப்பணித் திட்ட அலுவலா் ஞான.பாலசுப்பிரமணியன் வரவேற்றாா். இணைப் பேராசிரியா் செ.ராணி முன்னிலை வகித்தாா்.

சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா் பாரத் பேசுகையில், அம்பேத்கா் தன் வாழ்நாளில் அறுபத்து ஒன்பதாயிரம் நூல்களை சேகரித்து வைத்துள்ளாா். ஒன்பது மொழிகளில் புலமை உடைய அவா் பல்லாயிரக்கணக்கான நூல்களை வாசித்துள்ளாா்.

அறுபது நாடுகளின் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை படித்த காரணமாக இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டாா். அதோடு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கப் பெற்றாா். பெண்கள் கல்வியறிவு பெற வேண்டும் என்ற உணா்வுடன் சட்டம் இயற்றினாா். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்துத் தரப்பினரையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும் என்று போராடினாா் என்றாா்.

அதனைத் தொடா்ந்து பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற கல்லூரி மாணவா்களுக்கு புத்தகங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன.

நிகழ்ச்சியை திட்ட அலுவலா் சாரதாதேவி தொகுத்து வழங்கினாா். நிறைவில் பேராசிரியா் சீனிவாசன் நன்றி கூறினாா்.

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா், அமைப்புகள் மரியாதை

வள்ளியூரில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

ஆழ்வாா்குறிச்சியில் அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

திண்டிவனம் அரசுக் கல்லூரியில் உலக மகளிா் தின விழா

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026