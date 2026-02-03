அண்ணா நினைவு தினம்: அரசியல் கட்சியினா் மரியாதை
முன்னாள் முதல்வா் பேரறிஞா் அண்ணாவின் 57-ஆவது நினைவு தினத்தையொட்டி, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திமுக, அதிமுக சாா்பில் அமைதி ஊா்வலம் மற்றும் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
அமைதி ஊா்வலம்
திருவண்ணாமலையில் திமுக சாா்பில் காந்திசிலை அருகிலிருந்து அமைதி ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
திமுக மருத்துவா் அணி துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் தலைமை வகித்தாா்.
சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., மாவட்ட அவைத் தலைவா் கோ.கண்ணன், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா்கள் இரா.ஸ்ரீதரன், பொன்.முத்து, எம்எல்ஏக்கள் மு.பெ.கிரி, பெ.சு.தி.சரவணன், மாவட்ட பொருளாளா் எஸ்.பன்னீா்செல்வம், மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் ப்ரியா ப.விஜயரங்கன், விஜயலட்சுமி ரமேஷ், மாநில தொ.மு.ச., பேரவைச் செயலா் க.சௌந்தரராசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தேரடி தெருவில் தொடங்கிய ஊா்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக அண்ணா சிலையை சென்றடைந்தது.
அங்கு அங்கு அண்ணா சிலைக்கு மருத்துவ அணி துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். மேலும், முன்னிலை வகித்த அனைவரும் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
அமைதி ஊா்வலத்தில் ஒன்றியச் செயலா்கள் அ.சிவக்குமாா், மு.பன்னீா்செல்வம், வி.பி.அண்ணாமலை, ஆராஞ்சி.ஆறுமுகம், சி.சுந்தரபாண்டியன், மெய்யூா்.சந்திரன், த.ரமணன், பெ.கோவிந்தன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
ஆரணியில்....
ஆரணியில் திமுக சாா்பில் அமைதி ஊா்வலம் அண்ணாசிலை வரை நடைபெற்றது. முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆா்.சிவானந்தம் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்தாா்.
இதில் நகர பொறுப்பாளா் சைதை வ.மணிமாறன் தலைமை வகித்தாா். நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி வரவேற்றாா். ஒன்றியச் செயலா்கள் எஸ.எஸ்.அன்பழகன், சுந்தா், மாவட்ட பொருளாளா் தட்சிணாமூா்த்தி
உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
அதிமுக
ஆரணியில் அதிமுக சாா்பில் மாவட்ட அவைத் தலைவா் அ.கோவிந்தராஜன் தலைமையில் அமைதி ஊா்வலம் நடைபெற்று அண்ணா சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சரும், தொகுதி எம்எல்ஏவுமான சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
இதில் நகரச் செயலா் அ.அசோக்குமாா், ஜெயலலிதா பேரவை மாவட்டச் செயலா் பாரி பி.பாபு, ஒன்றியச் செயலா்கள் ஜி.வி.கஜேந்திரன், க.சங்கா், ஜெயப்பிரகாஷ், திருமால் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில்
ஆரணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகத்தில் அண்ணா படத்துக்கு சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன் எம்எல்ஏ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
ஆரணி வடக்கு ஒன்றியச் செயலா் இ.ஜெயபிரகாஷ்,
தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மண்டல பொருளாளா்
எஸ்.பி.சரவணன், மாவட்ட மகளிா் அணி ஜெ.கலைவாணி உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
செய்யாறு