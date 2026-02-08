தனியாா் வங்கி ஊழியா் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழப்பு
செய்யாறு அருகே நண்பருடன் குளிக்கும் போது, குளத்தில் மூழ்கிய தனியாா் வங்கி ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், வெம்பாக்கம் வட்டம், அழிவிடைதாங்கி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் அண்ணாமலை மகன் விஜய் (28).
இவா், காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள தனியாா் வங்கியில் 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இவா், அழிவிடைதாங்கி கிராமத்தில் நடைபெற்ற கோயில் திருவிழாவுக்காக சில தினங்களுக்கு முன்பு வந்திருந்தாா்.
தனது நண்பா் பற்குணுடனுடன் சோ்ந்து சனிக்கிழமை பந்தியம்மன் கோயில் அருகேயுள்ள குளத்தில் குளித்ததாகத் தெரிகிறது. அப்போது, குளத்தில் வளா்ந்திருந்த செடி, கொடிகள் காலில் சுற்றியதால் விஜய் சேற்றில் சிக்கி மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்தாா்.
உடனே நண்பா் பற்குணன் இதுகுறித்து கிராமத்தினருக்கும் செய்யாறு தீயணைப்புத் துறைக்கும் தகவல் தெரிவித்தாா். தீயணைப்பு வீரா்கள் விரைந்து வந்து குளத்தில் இறங்கி விஜய்யின் உடலை மீட்டனா்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் பிரம்மதேசம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சிலம்பரசன் வழக்குப் பதிவு செய்தாா். மேலும், இறந்தவரின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக செய்யாறு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறாா்.