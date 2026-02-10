1,720 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 7.89 லட்சம் போ் பயன்: மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ்
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டுவரும் 1,720 நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் 7.89 லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனா் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ்.
திருவண்ணாமலை கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை சாா்பில் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ், திருவண்ணாமலை வட்டம், வேடியப்பனூரில் புதிய பகுதிநேர நியாய விலைக் கடையை மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் திறந்துவைத்துப் பேசியதாவது:
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறையின் மூலமாக பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் 1142 முழு நேர நியாய விலைக் கடைகளும், 578 பகுதி நேர நியாயவிலைக் கடைகளும், மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் 8 நியாய விலைக் கடைகளும்.
தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபக்கழகம் மூலம் 3 அமுதம் நியாய விலைக் கடைகள் என மொத்தம் 1,720 நியாயவிலைக் கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் மொத்தம் 7 லட்சத்து 89 ஆயிரத்து 750 குடும்ப அட்டைதாரா்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனா்.
இதில் 6 லட்சத்து 60 ஆயிரத்து 939 அரிசி குடும்ப அட்டைகள், 2,907 சா்க்கரை குடும்ப அட்டைகள், 76ஆயிரத்து 869 அரிசி குடும்ப அட்டைகள், 46ஆயிரத்து 640 முதியோா் உதவித்தொகை அரிசி பெறும் அட்டைகள், 475 அரிசி பெறும் அட்டைகள் ஆகும்.
மேலும் முதலமைச்சரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின் கீழ் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட 61ஆயிரத்து,558 குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும், 7095 மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கும் இல்லம் தேடி பொதுவிநியோக திட்ட அத்தியாவசிய பொருள்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா்.
முன்னதாக நிகழ்ச்சிக்கு மாநில தடகள சங்கத்தின் துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் முன்னிலை வகித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் இணை பதிவாளா் (கூட்டுறவுத்துறை) பாா்த்திபன், மாவட்ட வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்பு அலுவலா் சதீஷ் குமாா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.