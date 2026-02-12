பொறியியல் கல்லூரி முன் உதவிப் பேராசிரியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
அண்ணா பல்கலைக்கழக தற்காலிக தொகுப்பூதிய உதவிப் பேராசிரியா்களின் பணிநீக்கத்தைக் கண்டித்தும், பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரியும் ஆரணியை அடுத்த தச்சூா் அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகம் முன் தற்காலிக உதவிப் பேராசிரியா்கள் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தச்சூா் கிராமத்தில் அரசு அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் வெளியூா் பகுதியில் இருந்து சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பொறியியல் படிப்பு படித்து வருகின்றனா். இந்தக் கல்லூரியில் தற்காலிக தொகுப்பூதிய உதவிப் பேராசிரியா்கள் 30-க்கும் மேற்பட்டோா் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், திமுக அரசு தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி தற்காலிக உதவி பேராசிரியா்களை எவ்வித முன் அறிவிப்பும் இன்றி பணிநீக்கம் செய்துள்ளது.
இதனால், தச்சூா் அண்ணா பொறியியல் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் படிப்பு கேள்விக்குறியாகி விட்டது எனத் தெரிவித்து,
கல்லூரி வளாகம் முன்பு உதவிப் பேராசிரியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம் நடத்தினா்.
உதவிப்பேராசிரியா் காா்த்திகேயன் தலைமை வகித்தாா். உதவிப் பேராசிரியா்கள் எஸ்.சதாசிவம், அருண்காந்தி, வெங்கட்நாராயணன், தினேஷ்குமாா், சக்திதாசன், உமா, மீனுப்ரியா, அருண்குமாா், ஞானசேகா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
அரசு தங்களின் கோரிக்கைக்கு செவி சாய்க்காவிடில் அனைத்து உதவிப் பேராசிரியா்களையும் ஒன்று திரட்டி சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் முன் மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தெரிவித்தனா்.