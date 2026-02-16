வளைகாப்பு பெண்ணின் தாய்மையை கௌரவிக்கும் விழா: எம்ஜிஆா் மருத்துவ பல்கலை. துணைவேந்தா்
ஆரணி: வளைகாப்பு பெண்ணின் தாய்மையை கௌரவிக்கும் விழா என்று தமிழ்நாடு எம்ஜிஆா் மருத்துவ பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் கே.நாராயணசாமி குறிப்பிட்டாா்.
திருவண்ணாமலையில் தொண்டு செய்வோம், துணை நிற்போம் என்ற முழக்கத்தோடு கடந்த 7 ஆண்டுகளாக பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலுவை அமைப்பாளராகக் கொண்டு, தூய்மை அருணை திட்டம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டம் மூலம் நகரில் மரம் நடுதல், பராமரித்தல், கால்வாய் தூா்வாருதல் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை நகா்ப்புற அருணை மருத்துவமனை வளாகத்தில், தூய்மை அருணை சாா்பில், கா்ப்பிணிகளுக்கு திங்கள்கிழமை வளைகாப்பு விழா நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு அருணை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வா் டாக்டா் குணசிங் தலைமை வகித்தாா். அருணை கல்விக் குழுமங்களின் துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.குமரன், அருணை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை சிஇஓ, பேராசிரியா் அசோக்தியாகராஜன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். தூய்மை அருணை மேற்பாா்வையாளா் இரா.ஸ்ரீதரன் வரவேற்றாா்.
விழாவில் தமிழ்நாடு எம்.ஜி.ஆா். மருத்துவ பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் டாக்டா் கே.நாராயணசாமி கலந்துகொண்டு கா்ப்பிணிகளுக்கு பட்டுச்சேலை, இனிப்பு, தின்பண்டங்கள் மற்றும் மங்கலப்பொருள்கள் அடங்கிய பெட்டகங்களை வழங்கி வாழ்த்திப் பேசியதாவது:
வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்கு அரசு உதவி செய்தாலும், அமைச்சா் எ.வ.வேலு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தூய்மை அருணை மூலம் மேலும் மெருகேற்றி இருக்கிறாா்.
இந்த விழா ஒரு உயிரை வரவேற்கின்ற விழா. பெண்ணின் தாய்மையை கௌரவிக்கிற விழா. வளா்ச்சியடைந்த சமூகத்தின் நாகரிக விழா.
தாய் குழந்தையை மட்டும் பெற்றெடுக்கவில்லை. ஒரு தலைமுறையை உருவாக்கி தந்திருக்கிறாா். கா்ப்பிணி தாய்மாா் உடல் நலம், மன நலம் இரண்டில் எது முதன்மை என்றால் மன நலம்தான் முதலிடத்தை வகிக்கிறது. இதற்கு குடும்ப சூழலும் ஒரு காரணமாக அமைகிறது.
கா்ப்பம் உடலில் பல மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது. சரியான அளவில் உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் உணவே மருந்து. கா்ப்பிணிகள் சரியாக உட்கொள்ளவில்லை என்றால், உடலின் எதிா்ப்பு சக்தி குறைந்துபோகும். கா்ப்பம் குறித்து சரியான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் செய்து கொள்ள வேண்டும். தொற்று குறித்து தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.
குடும்ப ஆரோக்கியமே, பெண்ணின் ஆரோக்கியத்தில்தான் அடங்கி இருக்கிறது என்றாா்.
இதைத் தொடா்ந்து மகப்பேறு மருத்துவா் கவிதா கா்ப்பிணிகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனைகளை வழங்கிப் பேசினாா்.
நிறைவில் தூய்மை அருணை மேற்பாா்வையாளா் பிரியா ப.விஜயரங்கன் நன்றி கூறினாா்.
விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்பாா்வையாளா்கள் டாக்டா் எ.வ.வே.கம்பன், சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மு.பெ.கிரி, ப.காா்த்திவேல்மாறன் இல.குணசேகரன், இரா.சேஷாத்திரி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.