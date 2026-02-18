‘உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்’திட்டம்: மாவட்ட ஆட்சியா் கள ஆய்வு
‘உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்’ திட்டத்தின் கீழ் தண்டராம்பட்டு வட்டத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியா் க.தா்ப்பகராஜ் புதன்கிழமை கள ஆய்வு செய்தாா்.
தண்டராம்பட்டு வட்டம், கீழ்சிறுப்பாக்கம் ஊராட்சியில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
மேலும் வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத் துறை சாா்பில் நுண்ணீா் பாசனம் மூலம் நடவு செய்யப்பட்ட கரும்பு பயிரை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து உரம் மேலாண்மை குறித்தும், கரும்பு நடவு இயந்திரத்தின் பயன்கள் குறித்தும், தேவைப்படும் உதவிகள் குறித்தும் விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, இராதாபுரம் ஊராட்சியில் உள்ள தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களின் செயல்பாடுகளையும், குறுகிய கால பயிா் கடன் மற்றும் கால்நடை வளா்ப்பு மூலதனக் கடன்கள் குறித்தும், நகைக்கடன், மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு வழங்கப்படும் கடன்கள், தாட்கோ திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் கடன்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கடன்கள், பொதுசேவை மையத்தில் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் சேவைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், ஊராட்சியில் உள்ள நியாயவிலைக் கடையில் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு விநியோகிக்கப்படும் பொருள்களின் தரம் குறித்தும், அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய் போன்றவற்றின் இருப்பு குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா்.
தண்டராம்பட்டு ஊராட்சியில் ரூ.6.10 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக கட்டடப் பணியை ஆய்வு செய்து, பணிகளை தரமாகவும், விரைவாகவும் மேற்கொள்ளுமாறு துறை சாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
மகளிா் குழுக்கள் உற்பத்திப் பொருள்கள்
தண்டராம்பட்டு ஊராட்சியில் மகளிா் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் கடனுதவி பெற்று தொடங்கப்பட்ட மளிகைப் பொருள்கள் கடையை ஆய்வு செய்து, மகளிா் குழுக்கள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படும் பொருள்கள் மற்றும் பொருள்களை சந்தைப்படுத்துதல் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் விற்பனையை விரிவுபடுத்த கடைபிடிக்கப்படும் வழிமுறைகள் குறித்து ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.
மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பு பள்ளியில் அவா்களுக்கு வழங்கப்படும் மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் கல்வி கற்றல் குறித்தும் ஆய்வு செய்து, வழங்கப்படும் உதவித்தொகை குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
சாத்தனூா் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு அளிக்கப்படும் மருத்துவ சிகிச்சைகள் குறித்தும், அடிப்படை வசதிகள் குறித்தும், விஷக்கடி, நாய் கடி மற்றும் பாம்பு கடிகளுக்கான மருந்து இருப்புகள் குறித்தும் ஆய்வு செய்து, கா்ப்பிணி தாய்மாா்களிடம் வழங்கப்படும் மருத்துவ சேவைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
சாத்தனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவா்களின் கற்றல் திறன், குடிநீா், மதிய உணவு, கழிப்பறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின் போது திட்ட இயக்குநா் (மகளிா் திட்டம்) தனபதி, இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) கண்ணகி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) மலா்விழி, திருவண்ணாமலை கோட்ட உதவி இயக்குநா் (ஊராட்சிகள்) வடிவேலன், மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் மாலதி, தண்டராம்பட்டு வட்டாட்சியா், வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.